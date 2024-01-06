Уже на второй неделе нового года Германия рискует потонуть в хаосе забастовок

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06.01.2024, 5:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

С 8 января большую забастовку начинают немецкие фермеры. Также с этого дня планирует масштабную забастовку профсоюз немецких машинистов локомотивов, пишет Focus. С протестами против повышения дорожных пошлин выступает также транспортно-экспедиционная отрасль. Таким образом, Германия в январе рискует столкнуться с рядом значительных ограничений.

Уже на второй неделе нового года Германия грозит потонуть в хаосе забастовок. С 8 января фермеры вступают в генеральную забастовку. Президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквид объявил об очень жарком январе в случае, если правительство будет придерживаться своих планов по экономии. Субсидии на аграрное топливо и освобождение автомобилей от налогов планируется отменить для сельского хозяйства. Ещё в декабре прошедшего года тысячи фермеров собирались в столице вместе со своими тракторами, чтобы выразить свой протест против планов «светофорного» правительства по экономии. 15 января Ассоциация немецких фермеров организует очередную большую демонстрацию в Берлине, для участия в которой мобилизировались фермеры по всей стране.

Тот, кто верит, что может пересесть на железную дорогу, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, может столкнуться с разочарованием. Глава профсоюза немецких машинистов локомотивов Клаус Везельски недавно объявил: «С 8 января придётся рассчитывать на продолжительные трудовые конфликты». Пассажиры поездов и те, кто работает в соседних городах, в ближайшие недели столкнутся с ограничениями. Причина: машинисты профсоюза немецких машинистов локомотивов требуют от железнодорожной компании сокращения рабочих часов с 38 до 35 часов в неделю и повышения зарплат в размере 555 евро, плюс однократную выплату на сумму 3 тысячи евро.

В транспортно-экспедиционной отрасли также царит разочарование. Недавнее повышение дорожных сборов для грузовиков вызывает недовольство экспедиторов и их сотрудников. С 1 декабря дорожные пошлины для больших грузовиков повысились на 200 евро за тонну углекислого газа. Для малого грузового транспорта эта мера последует на полгода позже. Федеральное объединение в своём призыве выступает в поддержку грузового транспорта, логистики и утилизации отходов — поэтому, в том числе, требует послаблений в том, что касается дорожных пошлин и дизельного топлива, а также больше денег на дороги, мосты и парковки.

Дата публикации 05 января 2024 года.


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