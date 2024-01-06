Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями

Таиланд

Если речь заходит о Таиланде, то воображение мгновенно рисует потрясающие острова, пышную зелень, ласковое солнце и теплое море. В этой стране улыбок всегда рады туристам, и это одна из причин, почему путешественники возвращаются сюда вновь и вновь. Красивые фотографии можно сделать в колоритном и неповторимом Бангкоке: красоту этого города можно увидеть с многочисленных рек и каналов, с высоты птичьего полета на Золотой горе или где-то на 80-этаже в любом баре небоскреба. Интересное место для посещения, кроме основных достопримечательностей – парк миниатюр Муанг Боран. Это эстетическое удовольствие, нереальная красота и потрясающие фотографии.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.comСовершенно другие, но не менее прекрасные картинки можно сделать на знаменитых островах Тайланда. Самуи, провинция Краби, знаменитая бухта на острове Пхи-Пхи Майя Бэй в Андаманском море. Нереальные цвета лагуны, скалы: райская сказка и фото гарантированы.

Маврикий

Райский остров, который называют Эдемом в миниатюре. Удобно расположившись в водах Индийского океана, он утопает в изумрудной зелени и поражает своей уникальной тропической природой. Здесь каждый путешественник может найти что-то на свой вкус – и экстремальные развлечения, и умиротворенный отдых вдали от суеты. Самым ярким событием будет путешествие на вертолете над островом. Активное подводное течение создает невероятную иллюзию подводных водопадов. Фото с высоты птичьего полета будут просто фантастические.

Фото: Doukdouk/imagebroker.com//www.globallookpress.com

Маврикий уже не так далек, как кажется, поскольку совсем недавно появились прямые рейсы Аэрофлота, и посетить это потрясающее место стало гораздо проще.

Мальдивы

Говорят, что в этом удивительном месте даже скептики превращаются в романтиков. То, что вчера было красивой картинкой, вдруг становится явью. Белоснежный песок, лазурная вода, пальмы с раскидистыми листьями, под которыми можно провести весь день. Сочетание уединенности, отличного сервиса и нетронутой цивилизацией красоты. Если поселиться в вилле с прозрачным полом рядом с океаном, можно наблюдать за морскими обитателями и красотой коралловых садов.

Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Как проводить здесь время, каждый решает сам. Можно “тюленить” на райском пляже или активно проводить время в океанских просторах. Фото на память будут такими же потрясающими, как и отдых.

Куба

Невероятно колоритная страна с колониальной архитектурой, голубыми водами Карибского бассейна и круглогодичным солнцем. Чтобы впитать атмосферу и самобытность острова, не придется сильно стараться – остров похож на картинку, нужно лишь гулять, находить места для фотосъемок, надевать яркие костюмы, кататься на ретро-автомобилях, погружаться в латиноамериканские танцы.

Фото: hutchison/www.globallookpress.com

Здесь любой турист сможет изучить подводный мир, научиться делать кубинские сигары и понырять с маской на знаменитом пляже Coral beach.

ОАЭ

Еще одна самобытная страна, где туристов ждут полеты на воздушном шаре, бары в Дубаи с панорамными видами на город, бескрайние пустыни, Персидский залив и множество небанальных развлечений. Каждый день, проведенный в этой стране будущего, может быть наполнен новыми яркими красками и фантастическими фотографиями на память.

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/www.globallookpress.com

Если захочется чего-то особенного, можно отправиться на ночевку в пустыне, чтобы увидеть бескрайнее звездное небо. И, конечно, фотоотчет не будет полным, если не подняться на знаменитый Бурдж-Халифа, чтобы запечатлеть город с высоты птичьего полета. А получить карточки под названием “мы из будущего” можно в Музее будущего, который уже получил статус самого красивого музея в мире. Еще одно яркое место и символ Дубая – Золотая Рамка. Это смотровая площадка, куда можно подняться на скоростном лифте, а также небольшой музей, где соединилось прошлое, настоящее и будущее города.