“Зенит” объявил о приобретении бразильского нападающего Педро

Санкт-Петербургский футбольный клуб “Зенит” объявил о приобретении бразильского нападающего Педро, который ранее играл за “Коринтианс”. Сделка была официально подтверждена на официальном сайте клуба.

По условиям сделки, “Зенит” воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего футболиста. Педро присоединится к составу команды 12 января после прохождения медицинского обследования.

На момент перехода, Педро уже успел сыграть за “Коринтианс” в 31 матче, забив в них шесть голов. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила девять миллионов евро.

Также стало известно, что “Зенит” временно отправил бразильского защитника Роберта Ренана в аренду. Вплоть до окончания футбольного сезона 2024 года, он будет выступать за “Интернасьонал”.