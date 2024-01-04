 

“Зенит” объявил о приобретении бразильского нападающего Педро

04.01.2024, 18:05, Разное
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Санкт-Петербургский футбольный клуб “Зенит” объявил о приобретении бразильского нападающего Педро, который ранее играл за “Коринтианс”. Сделка была официально подтверждена на официальном сайте клуба.

По условиям сделки, “Зенит” воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего футболиста. Педро присоединится к составу команды 12 января после прохождения медицинского обследования.

На момент перехода, Педро уже успел сыграть за “Коринтианс” в 31 матче, забив в них шесть голов. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила девять миллионов евро.

Также стало известно, что “Зенит” временно отправил бразильского защитника Роберта Ренана в аренду. Вплоть до окончания футбольного сезона 2024 года, он будет выступать за “Интернасьонал”.


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