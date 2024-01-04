 

“Газпром” установил новый исторический рекорд в суточных поставках природного газа в Китай через трубопровод “Сила Сибири”

04.01.2024, 18:05, Разное
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3 января российский энергохолдинг “Газпром” установил новый исторический рекорд в суточных поставках природного газа в Китай через трубопровод “Сила Сибири”. Экспорт топлива превысил суточные контрактные обязательства компании, продемонстрировав постоянный рост. Предыдущий рекорд был достигнут 2 января, когда суточные поставки газа в Китай превысили предусмотренный договором уровень на 2024 год.

Этот успех связан с соглашением между “Газпромом” и нефтегазовым концерном CNPC. Глава энергохолдинга, Алексей Миллер, ранее объявил о планах увеличить суммарные объемы поставок газа в Китай через трубопровод “Сила Сибири” в полтора раза к концу 2023 года, достигнув 22,7 миллиарда кубометров, по сравнению с 15,5 миллиардами в 2022 году.

Планируется, что трубопровод будет работать на полную мощность к 2025 году, что позволит достичь экспорта на уровне 38 миллиардов кубометров. Таким образом, “Газпром” сможет надежно выполнить все контрактные обязательства перед китайским нефтегазовым концерном CNPC, подчеркнул Миллер.


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