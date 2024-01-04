Профессор Зубец: россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц

Согласно данным исследования, проведенного Институтом социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, россияне в среднем выражают желание получать 115 тысяч рублей в месяц. Директор института и профессор Алексей Зубец поделился этой информацией, отметив, что это значение является средним ориентиром для тех, кто ищет работу на текущий момент.

Зубец также отметил, что в первой половине 2023 года экономическая активность в РФ была несколько низкой, но с приходом лета, осени и началом зимы, рост экономики значительно ускорился. Этот факт свидетельствует о том, что российская экономика приобрела дополнительный импульс к концу прошлого года.

Подчеркивая важность зарплатных ожиданий, Зубец отметил, что они служат хорошим индикатором экономической динамики. Люди, ищущие работу, теперь более внимательно рассматривают рынок труда, чтобы определить, какой доход они могут ожидать в текущей ситуации.

Важно отметить, что к концу 2023 года перспективы найти высокооплачиваемую работу улучшились, что свидетельствует о стабильном развитии российской экономики, несмотря на вызовы, связанные с санкциями.

Эти данные говорят о том, что россияне стремятся к повышению своего уровня дохода, и это может иметь важное значение для текущей экономической ситуации в стране.