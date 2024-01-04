 

Профессор Зубец: россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц

04.01.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно данным исследования, проведенного Институтом социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, россияне в среднем выражают желание получать 115 тысяч рублей в месяц. Директор института и профессор Алексей Зубец поделился этой информацией, отметив, что это значение является средним ориентиром для тех, кто ищет работу на текущий момент.

Зубец также отметил, что в первой половине 2023 года экономическая активность в РФ была несколько низкой, но с приходом лета, осени и началом зимы, рост экономики значительно ускорился. Этот факт свидетельствует о том, что российская экономика приобрела дополнительный импульс к концу прошлого года.

Подчеркивая важность зарплатных ожиданий, Зубец отметил, что они служат хорошим индикатором экономической динамики. Люди, ищущие работу, теперь более внимательно рассматривают рынок труда, чтобы определить, какой доход они могут ожидать в текущей ситуации.

Важно отметить, что к концу 2023 года перспективы найти высокооплачиваемую работу улучшились, что свидетельствует о стабильном развитии российской экономики, несмотря на вызовы, связанные с санкциями.

Эти данные говорят о том, что россияне стремятся к повышению своего уровня дохода, и это может иметь важное значение для текущей экономической ситуации в стране.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / “Зенит” объявил о приобретении бразильского нападающего Педро

04.01 / “Газпром” установил новый исторический рекорд в суточных поставках природного газа в Китай через трубопровод “Сила Сибири”

04.01 / Мнение: Русский народ хвалить нельзя

04.01 / Киркоров начал распродажу сценических костюмов на «Авито»

04.01 / Кроссовер Renault Duster обновился по многим параметрам

04.01 / Мнение: Что такое минус 27

04.01 / В Сети сообщили о запуске российских продаж гибрида Chery Arizzo 8

04.01 / Электромобиль BYD YangWang U9 выходит в продажу в Китае

04.01 / Мнение: Ламповые шахматы

04.01 / «Слишком логичен»: в США уволили мэра, которого заподозрили в том, что он робот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика