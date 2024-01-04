 

Мнение: Русский народ хвалить нельзя

04.01.2024, 17:55, Разное
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Страдальцы за народ
Френд Огромная Рыба тут сокрушался – почему, мол, родной русский народ все ругают, всякое лыко ставят ему в строку, а собственная интеллигенция его совсем не защищает от нападок? Да потому, отвечаю, что нация у нас такая, если уж положить руку на сердце, дикая и неразвитая, к тому ж изрядно развращенная. “Самый глупый белый народ на планете”, по слову Галковского. Как же такой защищать-то?

А главное даже не это. Русский народ хвалить в принципе нельзя: в нем мигом просыпается такая спесь, что мама не горюй! Нос задирается до небес и прекращаются даже прежние робкие попытки хоть как-то развиваться, подниматься над собственной низостью и убожеством. “А зачем нам, мы ведь и так самые великие” – отвечают со злобой сквозь сон.

Последний пример этого стремительного нарастания самодовольства мы видели только что – в период путинского “вставания с колен”. Капля похвалы – и в России вообще всё останавливается, всё тонет в липком самодовольстве.

Так что нет; только пинать, только стыдить – благо, очень даже есть за что. Тогда только начинается какое-то шевеление (2012)

12 лет назад написал, день в день. И вот чем “нарастание самодовольства” обернулось: конфликт со всем миром, война со всем светом. И – полное самодовольство.

Источник: Размышления вольного социолога


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