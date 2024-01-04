 

Кроссовер Renault Duster обновился по многим параметрам

04.01.2024, 17:30, Разное
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Обновленный кроссовер Renault Duster 2024 модельного года получил существенные улучшения.

Производителем существенно модернизированы внешний вид, технические параметры и интерьер салона транспортного средства. В частности, паркетник имеет видоизмененную головную оптику, новые задние фонари и объемные крылья. Кроме того, здесь существенно вытянули капот, предложили накладки на бамперах. В салоне установили огромный мультимедийный экран.

Также новинка имеет 10-дюймовый экран, цифровую панель приборов и возможность беспроводной зарядки. Под капотом применили 1-литровый двигатель на 100 л.с. Модель также имеет гибридную модификацию на 1,6 литра с отдачей 140 л.с. В зависимости от комплектации доступен передний или полный привод.


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