Что ждет родившихся в год Свиньи в 2024-м: прогноз от астролога Мишиной

Все с нетерпением ждали наступления 2024 года, но некоторые опасались его, поскольку он является високосным. Именно поэтому в предновогодние дни такими актуальными стали астрологические прогнозы. Ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала интернет-изданию “Подмосковье сегодня”, что ожидает в ближайшее время тех, кто родился в год Свиньи (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).

По мнению астролога, люди с таким знаком по восточному гороскопу отличаются мягким характером, дружелюбием и терпимостью. Это идеальные друзья и верные партнеры. Такие люди честны, не переносят конфликтов и стремятся к гармонии в жизни.

Работа

Астролог считает, что год Зеленого Дракона даст много возможностей для развития карьеры тем, кто родился под знаком Свиньи. Но их ждет ряд препятствий на пути к целям. Им придется быстро подстраиваться под обстоятельства.

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Финансы

Для представителей знака Свиньи год будет непростым в плане финансов. Но при этом в этой сфере тоже ожидается много возможностей. Мишина советует проявлять осторожность и терпение в финансовых вопросах.

Любовь

Эта часть жизни для родившихся в год Свиньи в 2024 будет наиболее яркой. Отношения с любимым человеком будут страстными, пылкими и запоминающимися. Но астролог предостерегает тех, кто уже находится в отношениях – им нужно быть более открытыми с партнером, иначе это приведет к расставанию.

Инна Мишина считает, что в целом 2024 год для представителей знака Свиньи будет временем для развития и перехода на новый уровень.