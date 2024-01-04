Мнение: Что такое минус 27

Несколько лет назад купил в Доме Книги на Арбате книжку Александра Петровича Никонова “Климат”. Купил только потому, что я стараюсь покупать все книги Петровича, считая его безусловно самым талантливым и захватывающим писателем в жанре нон-фикшн, а если точнее – в качестве популяризатора науки. Настоящей науки, основанной на игре ума и любопытстве – а не того квазирелигиозного позорища, во что она превращена в последние годы и даже десятилетия.

“Климат” Никонова должен был бы, по достоинству, стать супербестселлером – ведь там и тема актуальнее некуда, и фактология подобрана богатейшая, и изложено всё на редкость связно и остроумно, как только Никонов умеет, и выводы местами очень неожиданные, – но нет, естественно. Никому НЕ НАДА. У книжки был ничтожный тираж, да и издана она была почти как самиздат: мелкий слепой шрифт, никаких иллюстраций – как будто издатель с автором вложили буквально последнее. Жуть!

И там у Никонова среди прочего – для затравки – была весьма красочная картинка, каким ударом для хозяйства в современной России являются по-настоящему злые холода. Автор всё расписал с присущей ему образностью и знанием деталей. Возникала прямо картина какого-то апокалипсиса! Но я тогда читал это, как какую-то фантастику – год был какой-то типа 2019, до этого уже многие годы, чуть не десятилетие, в Москве зимы были вполне “европейские” – и я не мог уже приложить этот опыт на себя. Да и была то ли поздняя весна, когда я это читал, то ли начало лета…

Вспомнил сейчас. Решил даже достать с полки, чтобы специально перечитать, проникнуться. Сейчас это донельзя вовремя – так как на улице как раз минус 27, и вот уже есть сегодняшнее сообщение про пожар на московской подстанции – то есть инфрастуруктура УЖЕ затрещала по швам. В общем, я не поленился, скачал этот кусок – почитаем вместе, что такое Реальная Холодная Россия. Итак:

“Бывает же так!.. Как раз когда я пишу эти строки, в Москве за два дня температура упала с нуля до минус тридцати. Дождь сменился жестокой метелью. Синоптики говорят, что сильные морозы продержатся целых две недели.

До того зимние температуры плясали вокруг нуля. Да и осень была теплая. И вот в середине января синоптики пообещали: свалится температура до тридцатничка, ждите. Плохие прогнозы сбываются – свалилась. Быстро свалилась. Утром, почесывая пузо, я взглянул на термометр, был ноль. К вечеру скатилось до минус семнадцати. На следующее утро на термометре красовалось –22°С.

– Машинка моя заведется? – заволновалась жена.

– Должна, – ответил я. – Ты только перед заводкой дальний свет включи на минуту, прогрей чутка аккумулятор. Только не забывай, что дальний у тебя работает, только когда зажигание включено. Короче, лампочки на приборной панели должны загореться… Потом заводи. А когда заведется, дай мотору прогреться минуты три-четыре, как минимум. Лучше пять. Потом непременно автомат прогрей. Нажми на тормоз и переведи селектор на минуту сначала в положение «R», потом на минуту в «D». Ты сразу почувствуешь, как обороты двигателя упадут. Поэтому сразу рычагом не шеруди! Если сразу после заводки мотора вздумаешь коробку греть, у тебя движок заглохнет.

– Ой, как сложно все. А нельзя просто сесть и как обычно завести?

– Нельзя, мать. Температура упала настолько, что из области «просто жизнь» мы перешли в область «борьба за выживание». Думаешь, зря по телевизору только об этих морозах и говорят?

Действительно, во всех новостях москвичам рассказывали, что на них напали большие морозики. За последние годы много новых людей купили себе машины, и, проездив без проблем на своих кредитных иномарках несколько теплых зим, эти молодые русские автомобилисты впервые столкнулись с тем, что автомобиль, оказывается, может не завестись из-за температуры. Телевидение напоминало отвыкшим гражданам, что они живут в России, и показывало старых усатых автомобилистов, которые делились дедовскими секретами заводки машины в условиях аномально низких температур.

Фары включить…

Взять на ночь аккумулятор домой…

Ну, конечно, сцепление выжать, у кого оно есть…

Масло нужно было поменять на зимнее, а не заливать всякую погань всесезонную, что ж ты, тютя?! Пожиже надо… На худой конец можно накануне вечером стакан бензину или керосину в картер залить. Это его разжидит, масло-то…

А вот северяне, говорят, еще ставят предпусковые подогреватели…

Кроме того, все средства массовой информации и Интернет сообщали, что по городам и весям созданы аварийные бригады, которые дежурят круглосуточно – на всякий случай. А случаи, как известно, разные бывают. Металл при низких температурах охрупчивается. Вот поэтому во Владимирской области в первый же морозный день лопнула труба большого диаметра, снабжающая город водопроводной водой из водохранилища. Что же будет дальше?..

И весь этот шухер при не столь уж низкой температуре в двадцать градусов.

– А завтра будет тридцать, Галя.

При двадцати машина завелась с первой попытки, хотя стартер, конечно, крутил вяло, а лампочки на приборной панели предательски гасли.

Следующим утром я увидел на термометре –30°С, нашел на антресолях и пристегнул к куртке подстежку, меховой воротник. На голову надел старую ушанку. Кодовый замок в подъезде не работал, досылатель двери тоже. Мороз сразу начал больно щипать за лицо и за ноги, легко прокусывая толстые зимние штаны с подкладкой. Я чувствовал, как замерзают в уголках глаз выступившие от холода слезы, смерзаются ресницы. Зачем-то коснулся языком замка молнии на куртке, застегнутой под горло, и вскрикнул – язык примерз!..

Заиндевелая машина, конечно, не завелась.

– Надо было снять аккумулятор, – укоряла жена. – Ты старый, опытный, а я молодая и неопытная. Значит, ты виноват. Почему ты не снял вчера аккумулятор? И зачем его вообще домой на ночь приносят?

– Затем, – ответил я, желая грамотной теорией загладить бездарную практику, – что на холоде емкость аккумулятора сильно падает, и ему уже не хватает силенок. Но ночевка аккумулятора дома здесь уже вряд ли поможет. Машина ведь не только из-за ослабевшего аккумулятора плохо заводится. Там еще и масло застывает, становится как смола. Попробуй такое проверни! Тем более дохлым аккумулятором. К тому же бензин на морозе очень плохо испаряется в цилиндрах. Паров бензиновых нет, гореть нечему! Да еще подохший аккумулятор дает очень слабую искру. Сто причин – и все из-за холода.

– Жаль, что машина у меня не завелась! Соседка сказала, что сегодня вся Москва пустая – только ездить и ездить на машине. А в метро небось давка… Еще глаза так слезятся на морозе. Дас ист жуть!

Да, холод здорово дезорганизует жизнь. Ставит на уши все городские службы, аварийщиков, транспортников.

Морозы от 20 до 30°С держались почти две недели. Газеты, сообщения ТВ и новостные ленты напоминали сводки с фронта. В Орехово-Зуево из-за сильных морозов лопнули опоры автомобильного моста. Специалисты лаборатории Главного управления МЧС занялись обдумыванием, насколько серьезна трещина и выдержит ли мост. ГИБДД ГУВД Московской области срочно начало искать пути объездов. А ведь у них и без того было много дел. За предыдущие сутки гаишники были вынуждены организовывать эвакуацию 186 машин, заглохших прямо на трассе из-за сильных морозов. В малонаселенных северных и восточных областях власти и МЧС организовывали передвижные спасательные бригады на автофургонах. Они курсировали по трассам, ища заглохшие автомобили, чтобы спасти от смерти их водителей: движение малолюдное, а до населенных пунктов порой сотни километров, летом-то ничего страшного, а теперь можно и замерзнуть, дожидаясь попутного автомобиля…



Пожар на московской подстанции

Московский областной антикризисный центр развернул резервную автономную систему связи между муниципальными образованиями и дежурными службами различных ведомств. В ДЭЗах, на электростанциях, во всех ключевых жизненно важных точках было организовано круглосуточное дежурство.

В Москве и области был введен чрезвычайный режим энергопотребления, начали отключать от электростанций целые промышленные предприятия. Заморозили все стройки. Закрыли часть торговых площадей, палаток. На работу люди не ходили, грелись дома. Иными словами, вся экономика региона была придушена, а все высвободившиеся энергетические резервы брошены на спасение людей от лютой смерти. Во всех городах 50-километровой зоны вокруг Москвы весь электротранспорт был заменен на автобусы. И все равно электростанции работали в запредельном режиме. За сутки Москва сжирала 16 000 МВт энергии. При почти полностью остановленных предприятиях. Все шло на обогрев.

Вице-губернатор успокаивал сограждан, что на случай возникновения кризисных ситуаций созданы 4 мобильных подразделения с передвижными электростанциями, которые способны обеспечить питанием электроэнергией целый населенный пункт численностью до 100 тыс. человек. Правда, недолго – на сколько горючего хватит.

Несмотря на все старания, начало рваться по всей стране – от Москвы до Тихого океана. Вечерние новости напоминали сводки Совинформбюро. Телевидение каждый день передавало, как идет в разных концах страны очередная битва с лопнувшими трубами, как путем эвакуации спасают от смерти жильцов, как ставят в подъездах тепловые пушки, чтобы не полопались трубы в оставшихся без отопления отдельных домах и целых улицах.

Я ежедневно вычитывал в Интернете сводки павших: «По данным скорой за прошедшие сутки 7 человек скончалось, 25 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», 93 обратились к медикам с обморожениями, 44 из них также госпитализированы…»

Продолжалась эта война две недели. Правда, температуры под «30» держались всего пару дней и ночей. Все остальное время столбик термометра гулял между «20» и «25». Не очень много, согласитесь. Но страна уже затрещала. А если бы температура упала до минус 35°С да продержалась неделю?.. Вероятность аварий с падением температуры начинает расти по экспоненте. Если бы число аварий и катастроф возросло на порядок, ремонтные бригады латать уже просто не успевали бы.

А если бы температура упала еще на 10 градусов и на тот же срок, страны бы уже не было… Между тем, многие климатологи предсказывают именно такое развитие событий – резкое похолодание как прямое следствие глобального потепления. И у них есть для этого основания” (А.П.Никонов, КЛИМАТ).

И вот в связи со всем этим не дает покоя вопрос: какими же надо быть бесчеловечными уродами, чтобы в холода бомбардировать ракетами электростанции в городах?? Скоты проклятые.