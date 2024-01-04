В Сети сообщили о запуске российских продаж гибрида Chery Arizzo 8

Новый гибридный седан Chery Arizzo 8 в ближайшее время поступит в продажу на российском рынке.

В частности, в течение 2024 года новинка поступит в свободную продажу у официальных дилеров. Вместе с тем для китайского рынка седан известен под названием Chery Fengyun A8. Со вчерашнего дня автомобиль уже доступен в КНР по цене от 130 тысяч юаней. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый агрегат и электроустановку, но пока мощность засекречена.

На данный момент модель Chery Arizzo 8 продается в РФ исключительно с бензиновыми моторами по цене от 3,41 млн рублей. Пока остальные характеристики новинки остаются засекреченными до поступления в свободную продажу на отечественном рынке.