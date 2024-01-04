 

Электромобиль BYD YangWang U9 выходит в продажу в Китае

04.01.2024, 16:20, Разное
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Китайский автомобильный бренд BYD сертифицировал новую модель гиперкара под названием YangWang U9.

Уже в скором времени транспортное средство  выйдет в свободную продажу на китайском рынке. Известно, что автомобиль обладает одновременно четырьмя электрическими установками с суммарной мощностью 1305 л.с. Максимальная скорость ограничена на уровне 305 км в час, а разгон до 100 км в час достигается за 2 секунды. Гиперкар получил карбоновую крышу, агрессивный дизайн и внушительный диффузор.

Кроме того, разработчики сообщили, что запас хода на электрической тяге составит около 700 километров. Приобрести новую модель гиперкара YangWang U9 можно на китайском рынке по цене около 140 тыс. долларов.


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