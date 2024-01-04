Politico – повреждение Balticconector заставило страны Запада сделать защиту подводной инфраструктуры своим приоритетом

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Повреждение газопровода Balticconector, в котором подозревают торговое судно под китайским флагом, направлявшееся в Россию, заставило западные страны сделать своим приоритетом защиту подводной инфраструктуры, пишет Politico. Хотя в ходе расследования не было представлено доказательств того, что судно Newnew Polar Bear действовало от имени Китая или России, эксперты указали на важность ответной реакции, так как инцидент выявил уязвимость западной подводной инфраструктуры.



AP

В начале октября на глубине десятков метров был повреждён газопровод Balticconnector, проложенный по дну Финского залива и связывающий Финляндию и Эстонию. Наиболее вероятным виновником считают буксирный якорь торгового судна под китайским флагом, направлявшегося в Россию. Хотя до сих пор не определено, было ли повреждение преднамеренным, к началу декабря западные военные планировщики решили, что не намерены дожидаться ответа, прежде чем реагировать.

Как отмечает Politico, приоритетом военно-морских сил стала защита подводной инфраструктуры. Десять стран, известных под общим названием «Объединённые экспедиционные силы» — коалиция во главе с Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия, — заявили, что направят корабли «в качестве военного вклада в защиту критически важной подводной инфраструктуры».

Это стало последним из череды признаков усиления западными странами своей обороны против так называемой гибридной войны, или «войны в серой зоне», на фоне продолжающегося украинского конфликта.

Хотя ни финские, ни эстонские власти, расследующие повреждение Balticconector, не представили доказательств того, что судно Newnew Polar Bear действовало от имени Китая или России, эксперты указали на важность ответной реакции, так как инцидент выявил уязвимость западной подводной инфраструктуры.

В начале 2023 года НАТО решило создать сдерживающий фактор — подразделение под названием «Координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры» во главе с немецким генерал-лейтенантом Хансом-Вернером Вирманом. Подразделение, созданное после диверсии на «Северных потоках», призвано объединить различные субъекты, участвующие в защите подводной инфраструктуры, и помочь в выявлении угроз.

Одной из целей инициативы, заявил Вирманн в интервью изданию, является выявление угроз и подозрительного поведения вокруг критически важной инфраструктуры в режиме реального времени. При этом он уточнил, что методы подразделения не могут быть всегда безошибочными. В случае с Newnew Polar Bear, по словам Вирманна, судно не вызвало подозрений, так как его поведение казалось нормальным. Судно двигалось на полной скорости над кабелями и трубопроводами, как и следовало ожидать.