Мнение: Ламповые шахматы
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Интереснейший матч, смотрю с наслаждением! Просто “для вас, шахматисты”. Не онлайн бездушный, а деревянными, напротив друг друга, в какой-то избе! Класс. Не знаю, за кого болеть, но, наверно, за Даню Дубова.
Играют, между прочим, одни из сильнейших гроссмейстеров мира, Даня – бывший секундант Карлсена, Андрейкин – блестящий блицор. Молодцы, что это устроили.
Источник: Размышления вольного социолога
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