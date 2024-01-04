 

Мнение: Ламповые шахматы

04.01.2024, 15:35, Разное
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Интереснейший матч, смотрю с наслаждением! Просто “для вас, шахматисты”. Не онлайн бездушный, а деревянными, напротив друг друга, в какой-то избе! Класс. Не знаю, за кого болеть, но, наверно, за Даню Дубова.

Играют, между прочим, одни из сильнейших гроссмейстеров мира, Даня – бывший секундант Карлсена, Андрейкин – блестящий блицор. Молодцы, что это устроили.

Источник: Размышления вольного социолога


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