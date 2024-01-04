Мнение: Ламповые шахматы

Интереснейший матч, смотрю с наслаждением! Просто “для вас, шахматисты”. Не онлайн бездушный, а деревянными, напротив друг друга, в какой-то избе! Класс. Не знаю, за кого болеть, но, наверно, за Даню Дубова.

Играют, между прочим, одни из сильнейших гроссмейстеров мира, Даня – бывший секундант Карлсена, Андрейкин – блестящий блицор. Молодцы, что это устроили.