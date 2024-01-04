«Слишком логичен»: в США уволили мэра, которого заподозрили в том, что он робот

Мэра американского города Гринвилл-54 Майка Бирсау уволили по подозрению в том, что он робот – городской совет счёл его решения чрезмерно логичными и правильными, после чего собрался на внеплановое заседание.

В последние месяцы в США наблюдается так называемая «робоистерия». Среди сторонников теорий заговора ходят слухи о том, что компания Boston Dynamics изготовила реалистичных человекоподобных роботов и оснастила их ChatGPT в качестве центра управления. Такие роботы якобы продвинуты на посты мэров в нескольких городах, в то время как реальные представители элиты вынуждены скрываться из-за сезонного выпадения чешуи.

Мэра Гринвилла-54 избрали ещё до появления таких слухов, однако к вопросу подходили максимально тщательно – сначала убедились, что он не белый (у мужчины есть азиатские корни), а окончательно допустили его до голосования, когда он принёс справку о членстве в экстремистской организации ЛГБТ (запрещена в России). Победить ему оказалось легко – его соперниками были бездомный с шизофренией и местный риэлтор. За год управления Бирсау не допустил ни одной серьёзной ошибки и не фигурировал ни в одном коррупционном скандале, на что и обратили внимание горожане после активизации «робоистерии».

«Он слишком логичен, люди такими не бывают. Он принимает холодные решения, которые даже если и кажутся неудачными поначалу, то потом всё равно идут городу в плюс. Так тоже не должно быть, это всё очень пугает, – рассказал на условиях анонимности один из членов городского совета. – Мы попросили его пройти CAPTCHA от Google и он её провалил. Всё стало понятно в этот момент».

Увольнение раскритиковали в других городах, причём к осуждению присоединились даже конспирологи – по их мнению, решение было слишком поспешным, участники совета могли выгнать «своего», а роботы только этого и добиваются. К тому же CAPTCHA от Google проектировали «больные негодяи», считает один из высказавшихся. Сам бывший мэр от комментариев отказался, объяснив это сбоем генеративной модели.

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