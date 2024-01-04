В Сети нашли данные о ценах на внедорожник Mengshi M-Hero в России

Новый премиальный внедорожник Mengshi M-Hero в ближайшее время поступит в продажу на рынок Москвы.

Известно, что отечественные покупатели смогут приобрести внедорожник в модификациях с электрической или гибридной системой. Полноприводную новинку впервые продемонстрировали публике летом прошлого года. Кроме того, автомобиль обладает четырьмя электрическими агрегатами, которые выдают 1088 л.с. мощности. Для разгона до сотни уходит около 4,2 секунд, а полный запас хода ограничен на показателе 500 километров.

Первые поставки внедорожника M-Hero предполагают ценник около 18 млн рублей, тогда как в дальнейшем линейка комплектаций автомобиля может быть существенно расширена.