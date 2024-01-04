Aurus запустит производство новой линейки машин бизнес-класса

Компания Aurus объявила о намерении начать выпуск бизнес-автомобилей в более бюджетном исполнении.

Однако пока глава Минпромторга Денис Мантуров не готов озвучить стоимость транспортных средств для россиян. Уже в следующем году приступят к реализации данных автомобилей. Также предполагается выпуск недорогого внедорожника, который окажется более востребованным у отечественных покупателей. На данный момент автомобили бренда Aurus относятся к люксовому сегменту, что отразилось и на их стоимости.

Эксперты пока не готовы озвучивать версии о том, какие модели и по какой цене будут доступны для большей части отечественных автолюбителей.