Мнение: Обмеление Панамского канала нам на руку

Главное отличие Панамы от Египта в том, что Египет — независимое государство, тогда как Панама является колонией США. Панама тоже пыталась вести себя независимо в конце 1970-х, и даже потребовала от США вернуть канал правительству Панамы, но американцам идея не понравилась — в своё время они отрезали Панаму от Колумбии именно для того, чтобы у них был над этой территорией полный контроль.

В середине 1980-х Соединённые Штаты попытались сломать Панаму при помощи рекомендаций МВФ, но это не помогло: обедневший народ преисполнился антиамериканских настроений, а власти Панамы начали налаживать отношения со своими соседями — даже с Никарагуа, врагом США. Переломным моментом стал отказ Панамы предоставить американцам свою территорию в качестве плацдарма для войны против Никарагуа. Это чашу терпения американцев переполнило.

США ввели против Панамы многочисленные санкции и начали распространять стандартную клевету в адрес лидера государства, Мануэля Норьеги. Параллельно ему предлагали уехать из страны по-тихому, а-ля Янукович, в обмен на снятие обвинений. Внутри Панамы американцы вели пропаганду с традиционной для них бесцеремонностью: так, к примеру, некий гражданин США запустил прямо у себя в доме вещание двух «оппозиционных» радиостанций.

После того как ставленник США проиграл на выборах в Панаме, а выдворение американских агентов из страны поставили на поток, в США осознали, что устроить цветную революцию в Панаме не получится. Тогда Джордж Буш-старший приказал поставить панамцев на колени грубой силой, намотав их независимость на гусеницы танков. Панама сопротивлялась, но силы сторон были несопоставимы, так что военная операция заняла всего несколько дней. Тот самый ставленник американцев, который проиграл выборы незадолго до того, был приведён к президентской присяге прямо на военной базе США. Расходы на военную операцию составили 163 млн долларов — очень невысокая цена за контроль над Панамским каналом и за решение прочих стратегических задач. Самой Панаме был нанесён ущерб примерно в 1 млрд долларов, так как в ходе операции американцы разбомбили много жилых кварталов и гражданской инфраструктуры.

Мануэля Норьегу посадили в тюрьму, где он и умер после 27 лет заключения. Новый президент сделал всё необходимое, вплоть до переписывания школьных учебников, чтобы панамцы забыли о своей неудачной попытке обрести независимость. Теперь Панамским каналом официально управляет правительство Панамы, а правительство Панамы, в свою очередь, неофициально подчинено США.

Схема достаточно прочна, чтобы иметь стратегический контроль над коротким путём из Карибского моря в Тихий океан, но недостаточно надёжна, чтобы обеспечивать должное обслуживание канала. Сами американцы вкладываться в канал не могут, так как он им формально не принадлежит, и не особо хотят, так как они последние 20 лет экономят даже на инфраструктуре внутри США. Оккупационная администрация Панамы, в свою очередь, является классической оккупационной администрацией, то есть ленивой, беспомощной и равнодушной.

Сейчас у Панамского канала проблемы — он обмелел из-за засухи, уровень воды в нём на два метра ниже нормы. Пропускная способность канала сильно сократилась, и вся надежда теперь на дожди, которые должны пойти в мае. Власти страны предлагают откровенно странные способы решить проблему — такие как «засев облаков», например, или перенаправление рек. При этом даже решительные и дорогостоящие меры могут дать эффект только в будущем, через несколько лет, при этом принципиально проблему они не решат, так как если попытаться заполнить Панамский канал за счёт других источников, страдать от нехватки воды начнут или столичные кварталы, или местные фермеры (ссылка).

Пожалуй, по-настоящему дела в Панаме могут наладиться только в одном случае — если США сосредоточатся на внутренней политике, и Панама тихо воссоединится с Колумбией. Однако пока что американцы достаточно сильны, чтобы цепко держать транспортное горло, через которое по дороге из Азии протискивается половина плывущих в США контейнеров.

Таким образом, у России и Китая появляется окно возможностей для работы в Никарагуа. Русских проектов в Никарагуа много — в 2016, например, Россия открыла там завод Мечников по производству вакцин против местных лихорадок — но главной точкой нашего интереса, конечно же, является Никарагуанский канал. Стоимость его строительства оценивается в 50 млрд долларов, то есть в относительно скромную сумму по сравнению с возможностью получить контроль над стратегически важным транспортным потоком. К строительству канала уже даже было приступили 10 лет над — Китай собирался использовать его для удобной покупки нефти в Венесуэле. Американцы, разумеется, натравили на строителей своих ручных экологов, однако дополнительной поддержки у зелёных саботажников не было, так что серьёзного вреда проекту они не нанесли.

Вместе с тем, позже земляные работы были остановлены и сейчас, насколько я знаю, не ведутся. С большими каналами так бывает часто — их строительство постоянно сопровождается банкротствами, аферами, раздуванием смет и тому подобными приключениями. Главной причиной заморозки проекта, думаю, были элементарные финансовые соображения: в какой-то момент строители не получили очередной кредит на продолжение работ.

Обмеление Панамского канала и обострение конфликта Китая с США дают Никарагуанскому каналу второй шанс. Я пишу про Китай, потому что одна только Россия этот канал прокладывать не будет: у нас хватает пока что хлопот со строительством инфраструктуры внутри страны, мы продолжаем разворот торговых потоков с запада на юг и на восток. Однако если Китай возьмёт на себя основной объём финансирования и работ, Россия, конечно же, подключится — военные и политические интересы в Никарагуа у нас есть.