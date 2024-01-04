Кардиган оверсайз, пальто и стильный свитер: четыре эффектных образа на январь

После новогодних праздников нужно правильно подобрать для себя наряд, чтобы не только чувствовать себя максимально комфортно в холодное время года, но и выглядеть стильно и привлекательно. Для этого отлично подойдут базовые вещи, которые можно комбинировать между собой. Вот некоторые стильные и модные образы на январь 2024 года, которые точно понравятся каждой моднице.

Мужские джинсы с манжетами, длинный кардиган и ботинки

Чтобы в январе можно было чувствовать себя тепло и уютно, стоит выбрать красивый и стильный кардиган, который поможет согреться в холодные дни. Есть множество различных вариантов такого наряда, именно поэтому может быть достаточно просто подобрать для себя желаемую модель. Интересно и стильно смотрится макси-кардиган с оригинальным принтом. Такая одежда поможет украсить любой образ.

Под кардиган можно надеть красивую рубашку оверсайз, чтобы создать повседневный стиль, который будет смотреться просто фантастически. Все это хорошо сочетается вместе с джинсами мужского покроя с манжетами и стильными ботинками с массивной подошвой. Также красиво и стильно будут смотреться серебристые ботинки с острым носком на каблуках. Это поможет добавить образу немного гламура. При желании можно дополнить создаваемый образ роскошным шарфом.

Однотонный свитер, брюки и клетчатое пальто

Это отличный наряд для января. В такой одежде можно чувствовать себя очень уютно морозными зимними днями.

Красивое и стильное пальто поможет сделать создаваемый образ действительно сияющим. Лучше всего выбирать верхнюю одежду длиной до колена или даже ниже. Свитер может быть совершенно любым. Хорошим решением станут как яркие вещи с эффектным принтом, так и однотонный наряд. Хорошо будет смотреться свитер цвета слоновой кости, бежевые штаны, а также клетчатое пальто.

Что касается обуви, то это могут быть как удобные простые кроссовки, так и более изысканные и стильные ботинки.

Спортивные штаны

Если хочется создать достаточно простой и непринужденный образ, то спортивные штаны в таком случае станут самой подходящей одеждой. В них можно чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть стильно.

Отличным вариантом станут слегка драпированные спортивные штаны. Есть множество различных моделей такой одежды, именно поэтому можно достаточно легко найти желаемый цвет и стиль наряда. Лучше всего, если спортивные штаны будут с высокой посадкой. Они хорошо сочетаются вместе со стильным и модным топом, поэтому можно будет легко составить красивый комплект. Дополнительно стоит надеть худи, чтобы чувствовать себя комфортно в холодные дни.

Что касается обуви, то она должна быть максимально комфортной. Это могут быть кроссовки или же теплые короткие угги.

Укороченные широкие джинсы, свитер и сапоги до колена

Это стильная, модная и невероятно удобная комбинация одежды и обуви для обеспечения комфорта в холодные месяцы. Широкие укороченные джинсы помогают привнести в образ определенную свежесть, но при этом в них можно чувствовать себя тепло и уютно.

В сочетании со свитером и высокими сапогами такая комбинация выглядит нарядно, но при этом она очень удобная. Свитер можно выбрать совершенно любой. Если на улице достаточно холодно, то хорошим вариантом станет изделие плотной вязки, которое будет теплым. Также красиво смотрится кашемировый свитер. Он помогает придать создаваемому образу элегантность, стиль и роскошь.

Что касается сапог, то они могут быть как на каблуках, так и на плоском ходу.

Создавая все эти образы, не стоит также забывать и об аксессуарах. Стильная сумочка, шапка и перчатки помогут добавить внешнему виду еще большую притягательность.