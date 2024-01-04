В России разработали умные балки контроля за скоростью для патрульных машин ДПС

В РФ разработаны инновационные умные балки для полицейских машин, которые способны измерять скорость транспортного потока с помощью видеокамер, установленных на них. Об этом рассказал представитель компании-разработчика Сергей Кусов в интервью ТАСС.

Система позволяет определять скорость автомобилей, анализируя видеоизображение с камер, что отличается от традиционных радаров, встроенных в корпус балки. Теперь новый комплекс видеофиксации проводит вычисления на основе видеокадров.

Эти интеллектуальные балки способны измерять скорость как перед патрульной машиной, так и сзади, а также на встречном движении.

Согласно Кусову, умные балки новой модификации успешно прошли испытания в Казахстане, включая полевые тесты в реальных дорожных условиях в конце 2023 года. После завершения тестирования эти устройства были введены в постоянную эксплуатацию.

Параллельно с этими разработками в РФ рассматриваются возможные изменения в Правилах Дорожного Движения (ПДД) с предложением около 120 поправок. Однако также были объявлены определенные нарушения ПДД, за которые гаишники больше не будут оштрафовывать.