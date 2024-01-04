В ночь с 3 на 4 января в Москве установился невероятный холод

В ночь с 3 на 4 января в Москве установился невероятный холод, ставший самым жестким за всю текущую зиму. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды “Фобос”, поделился этой информацией через свой Telegram-канал.

На базовой метеостанции ВДНХ термометр зафиксировал минус 26,4 градуса, на Балчуге – минус 24,8 градуса, а в Тушино – минус 27,1 градуса. К 8 часам утра температура воздуха в столице упала до минус 26,9 градуса. Таким образом, прошлая ночь оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне.

Тишковец подчеркнул, что подобные морозы в Москве 4 января не наблюдались уже 42 года. Рекорд холода на эту дату держится с 1894 года, когда температура опустилась до минус 34,3 градуса.

Кроме того, ранее в этот день стало известно, что из-за пожара на подстанции десятки домов в Москве остались без электричества и отопления. Свет и тепло отсутствовали в районах Бибирево, Алтуфьево и Отрадное, по жалобам жителей.