 

Помощь Украине «висит на волоске» — Байден отказался идти на уступки республиканцам

04.01.2024, 14:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон и возглавляемая им делегация прибыли в Техас для оценки миграционного кризиса, пишет The Washington Post. Во время поездки спикер дал понять, что ни о какой помощи Украине не может идти и речи, пока Байден не решит проблему с мигрантами. Президент, в свою очередь, снова отказался идти на компромисс, заявив, что не решит проблему на границе, пока республиканцы не дадут ему деньги.


AP

В среду спикер палаты представителей США Майк Джонсон более чем с 60 республиканцами посетил пограничный город Игл-Пасс, где за последнее время число нелегальных мигрантов достигло рекордного уровня. Как пишет The Washington Post, результатом поездки стало очередное требование республиканцев ужесточить иммиграционную политику в обмен на поддержку запроса Байдена о выделении Украине пакета финансирования.

Спикер в очередной раз заявил, что он «твёрдо придерживается» политики республиканцев палаты представителей: они отказываются предоставлять помощь Украине и Израилю, пока президент не возьмётся за решение пограничного кризиса. На пресс-конференции Джонсон предположил, что может использовать приближающийся шатдаун правительства в качестве дополнительного рычага для убеждения Байдена.

Однако президент США, судя по всему, также остаётся твёрд в своём решении и не собирается идти на компромисс, считает издание. Пока республиканцы посещали границу, Джо Байден пообщался с журналистами: президент возложил вину за невозможность решить пограничный кризис и помочь Украине на республиканцев. «Пусть они (республиканцы. — ИноТВ) дадут мне деньги!» — так президент обосновал свой отказ заниматься охраной границы.

Как отмечает WP, поездка республиканцев в Игл-Пасс состоялась в тот момент, когда сенат ведёт «деликатные переговоры» в надежде заключить сделку по пограничной политике, которая могла бы обеспечить одобрение конгрессом пакета помощи Украине и Израилю на $110 млрд. Многие сенаторы выражают обеспокоенность, что чем сильнее затягиваются переговоры, тем дольше «остаётся в подвешенном состоянии оборона Украины без гарантированной поддержки со стороны США». В конце декабря Пентагон объявил, что следующий пакет помощи Украине может стать последним, если конгресс не одобрит запрос Байдена на финансирование. 


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