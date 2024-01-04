Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии “Песни года”

Катя Гордон решила создать творческий тандем с подругой Лерой Кудрявцевой. Вместе они записали песню “Дамы за 30” и презентовали ее на ежегодной “Песне года” в начале декабря. Но зрители не увидели этот номер в телеверсии концерта.

Многие предположили, что Катя Гордон попала под волну отмены вместе с Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской после вечеринки у Насти Ивлеевой. Но Гордон, которой, кстати, не было на той злополучной тусовке, сама внесла ясность в этот вопрос.

Причина удаления песни из телеэфира – межличностные отношения. Юрист отметила, что не хотела комментировать ситуацию, но из за всеобщего ажиотажа решила высказаться. По словам Кати Гордон, ее “отмена” не имеет никакого отношения к скандалам со звездами.

“То, что наш номер вырезали — личная цензура господина Добродеева”, – пояснила Катя.

Олег Борисович Добродеев – это генеральный директор ВГТРК. По словам Екатерины, у него есть определенное негативное отношение к ней из-за ее адвокатской работы. Дело в том, что она защищала в суде супругу известного бизнесмена, и с того момента, как рассказала юрист, начались проблемы с телеканалом “Россия-1”. Якобы поэтому и вырезали из эфира совместное выступление Кати Гордон и Леры Кудрявцевой.