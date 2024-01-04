Эксперты нашли шесть основных причин для замены ремня ГРМ

Эксперты рассказали об основных показателях, которые отражаются на необходимости срочной замены ремня ГРМ.

В первую очередь указывают на важность учета общего пробега с момента замены ремня ГРМ. Также по прохождении очередных 70-100 тысяч километров или 3-4 лет эксплуатации автомобиля следует выполнить замену. Также необходимо учитывать вероятные признаки деформации ремня ГРМ, что также требует срочной замены.

При обнаружении сторонних звуков под капотом автомобиля в зоне действия ремня ГРМ необходимо выполнить диагностику и заменить данный компонент. Не редки случаи, когда при попадании влаги в моторный отсек срок службы ремня снижается, а потому следует осуществить его замену для предотвращения более тяжелых последствий для транспортного средства.