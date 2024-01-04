Найдена опасность при парковке автомобиля на «ручник» зимой

Отечественные специалисты рассказали о последствиях от использования «ручника» в зимний период времени.

В частности, довольно распространенным явлением становится то, что при использовании ручника есть вероятность попадания пыли и грязи в колодки, которые при стягивании к тормозному диску могут примерзнуть, что приводит к заклиниванию всей системы. При попытке исправить ситуацию путем движения, несмотря на случившийся клин, можно привести к выходу из строя всей тормозной системы, включая сам ручник.

Таким образом, исключить данные неприятности можно путем установки в качестве «тормоза» передней передачи, не используя ручной тормоз на период сильных морозов.