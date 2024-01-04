Отказавшийся пожать руку россиянину польский гроссмейстер ударился головой и разучился играть в шахматы

На Чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой произошёл несчастный случай – один из сильнейших игроков Европы поскользнулся и ударился головой.

Спортсмену была оперативно оказана медицинская помощь и в настоящий момент врачи оценивают состояние 25-летнего гроссмейстера как стабильное.

– К сожалению, травма пришлась на участок головного мозга, который отвечает как раз за умение играть в шахматы. Поэтому теперь господин Дуда даже не знает, как ходит конь. В остальном же он полностью пришёл в норму, — сообщил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Полиция Узбекистана провела проверку. По предварительным данным, причиной несчастного случая с польским шахматистом стал влажный пол.

– Это досадное недоразумение – по чистой случайности в то время, когда господин Дуда находился в кабинке туалета, уборщица приступила к выполнению своих обязанностей. Никакого злого умысла в этом инциденте мы не усматриваем, но сотруднице клининговой компании объявлено устное замечание, – рассказал пресс-секретарь МВД Узбекистана.

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