 

Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице

04.01.2024, 13:20, Разное
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89-летний Александр Ширвиндт не теряет активности и энергии. Его острый ум и превосходное чувство юмора до сих пор радуют поклонников. Они всегда с нетерпением ждут его появления на телеэкранах и пересматривают любимые картины с его участием. Но иногда организм дает сбой, и здоровье подводит. Так случилось и конце прошлого года. В течение нескольких месяцев Ширвиндт проходил лечение в госпитале и встретил 2024 год на больничной койке.

“Вот когда долго-долго живешь, привыкаешь. Думаешь, что всегда будет долго-долго… Не получается”, – цитирует артиста Пятый канал.

В своем видеообращении Александр Анатольевич отметил, что в такие моменты очень важно попасть в хорошие руки. Ему повезло с врачами, они смогли оказать помощь выдающемуся артисту.

Александр Ширвиндт отметил каждого, кто помогал ему, и поблагодарил весь персонал госпиталя за то, что его окружили заботой и вниманием. По мнению артиста, там царит атмосфера доброжелательности, любви и надежды, и это помогает выздоравливать. Сейчас состояние артиста стало лучше, у него взяли финальные анализы перед выпиской.


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