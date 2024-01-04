 

Марка Chery нашла возможным на 240 тыс. рублей снизить цены на Tiggo 8

04.01.2024, 12:50, Разное
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Китайская компания Chery сообщила о снижении стоимости популярного кроссовера Chery Tiggo 8 на российском рынке.

В свою очередь, россияне смогут приобрести транспортное средство на 240 тысяч рублей дешевле, чем ранее. На данный момент покупателям доступны только комплектации Prestige/Prestige Plus. Цена паркетника теперь достигает 2,7 млн рублей. Новинка получила переднеприводную систему. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый агрегат на 147 л.с. мощности.

Автомобиль оснащен камерой кругового обзора, подогревом передних кресел, парктрониками, цифровой приборной панелью, огромным дисплеем мультимедийного центра. В дальнейшем китайский бренд планирует расширить линейку автомобилей на рынке России.


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