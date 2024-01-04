Найден способ без проблем завести автомобиль в любой мороз

При наступлении сильных морозов владельцы сталкиваются с проблемой по запуску своего транспортного средства.

Специалисты обозначили основные рекомендации, которые позволят запустить автомобиль при любых погодных условиях. В обязательном порядке необходимо следить за уровнем масла в моторе, а также показатели по нормам антифриза. Кроме того, перед запуском мотора следует исключить любые электрические нагрузки, среди которых указывают климат-контроль, приборы освещения.

Также не следует удерживать ключ на «стартере» свыше 10 секунд, что также способствует снижению емкости аккумулятора. Также следует помнить о необходимости достаточного прогрева для восстановления параметров всех жидкостей в норме.