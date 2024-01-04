 

РФ опережает Украину в гонке дронов

04.01.2024, 12:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Боевые действия на Украине ярко продемонстрировали эффективность использования беспилотников в военных целях, пишет Der Spiegel. В этой сфере началась настоящая гонка вооружений, и поначалу Киев в ней побеждал. Но сейчас ситуация изменилась. Москва не только нарастила объёмы производства дронов, но и создаёт особые модели, к примеру, оснащённые тепловизорами, что крайне полезно в это зимнее время с коротким световым днём, поясняет немецкое издание.


AP

На Украине идут первые в истории человечества боевые действия с активным использованием дронов, пишет Der Spiegel. Они уже не раз доказали свою эффективность, особенно так называемые FPV-беспилотники, которыми можно управлять от первого лица. Их можно использовать для разведки, уничтожения техники противника и сухопутных сил.

В связи с этим дроны спровоцировали новую гонку вооружений между противоборствующими сторонами, продолжает немецкое издание. И поначалу Киев — во многом благодаря поставкам с Запада — побеждал в ней. К тому же и внутри страны появилось большое количество предприятий и различных стартапов, занимающихся конструированием беспилотников.

Но сейчас есть опасения, что РФ не только нагнала Украину, но уже и перегнала её по объёмам производства. К тому же Москва активно разрабатывает свои собственные модели, в частности оснащённые тепловизорами, что крайне полезно в это зимнее время с коротким световым днём. Также российской армии активно помогают пилоты-любители и конструкторы-любители.


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