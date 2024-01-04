 

Алсу высказалась о звездной болезни у коллег по шоу-бизнесу

04.01.2024, 12:05, Разное
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Певица Алсу стала популярной в юном возрасте. Ее первые хиты стали всеобще любимыми в нашей стране. Уже много лет она занимается творчеством, выступает со своими песнями и радует поклонников. К тому же певице удалось успешно совмещать карьеру с семьей – у нее трое детей.

Несмотря на любовь зрителей и успешные проекты, Алсу никогда не страдала от звездной болезни. Она также отметила, что ей неприятно видеть признаки звездной болезни у коллег из шоу-бизнеса.

Исполнительница хита “Зимний сон” считает, что дело в ее воспитании и характере. Для нее внимание людей – это настоящее испытание.

“Я достаточно застенчивый и мягкий человек. У кого-то есть стремление к узнаваемости, меня же она наоборот всегда смущала” – отметила певица.

Когда карьера Алсу только началась, она жила и училась в Лондоне. Это помогло ей избежать излишнего внимания поклонников, ведь никто не знал о творчестве юной исполнительницы. Сама Алсу вспоминает, что у нее было две параллельных жизни в тот момент – в Лондоне и в Москве.

Певица поделилась и неприятными историями, связанными с поклонниками. Некоторые из них маниакально следили за ней, и это было действительно страшно. Но когда Алсу вышла замуж, таких историй стало меньше. Она рада, что фанаты с пониманием отнеслись к ее новому статусу.


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