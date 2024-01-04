Седан «Москвич 6» подешевел на 200 тысяч рублей

Российский седан «Москвич 6» стал доступнее на российском рынке.

Сообщается, что текущее удешевление составляет около 7,6% от прежнего прайса, то есть цена снизилась на 200 тысяч рублей. Более того, воспользоваться выгодным предложением становится возможным в течение первого месяца 2024 года. В частности, автомобиль можно приобрести дешевле в комплектациях «комфорт» и «бизнес», где предусмотрели вариатор.

На остальные модификации транспортного средства скидка пока не распространяется. С учетом обновленного ценника автомобиль будет доступен для российских клиентов от 2,42 млн рублей. Напомним, модель также продается в версии «Техно», которая предполагает роботизированную коробку передач и оценивается в 3,11 миллиона рублей.