Россиян обяжут вернуть квартиры государству после выплаты льготной ипотеки

После повышения ставок льготной ипотеки власти обратили внимание на граждан, воспользовавшихся правом на её получение ранее.

Правительство предлагает обязать тех, кто выплатит займ по сниженным ставкам до конца срока, вернуть жильё в собственность государства.

Новая мера позволит в разы увеличить маневренный фонд социального жилья и обеспечить им наиболее незащищённые слои населения. Таким образом, накопившиеся жилищные проблемы будут решены оптимальным для всех образом.

В АО «ДОМ.РФ» уже заявили, что от законодательной новеллы ожидается экономический эффект, сравнимый с итогами хрущёвской жилищной реформы.

– Льготники в любом случае поживут в новых квартирах за счёт государства десятки лет, поэтому тут нельзя говорить о какой-то несправедливости. С другой стороны, будет решена проблема обеспечения жильём тех, кто в нём действительно нуждается. И всё это без дополнительных расходов для страны, – пояснил руководитель банка.

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