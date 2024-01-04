Подросток из Оклахомы достиг последнего уровня в игре «Тетрис», обогнав даже искусственный интеллект

13-летний Уиллис Гибсон из Оклахомы совершил историческое достижение, полностью прошедши игру «Тетрис». Это стало возможным благодаря его мастерству на игровой приставке Nintendo, где он успешно достиг 157-го уровня игры. Необычайно, но факт: игра “зависла” из-за ограничений в программе.

Ранее только искусственный интеллект мог похвастаться таким результатом. Уиллис уже два года участвует в соревнованиях по игре, и он выразил свою неописуемую радость по поводу этого достижения. На видео, размещенном в интернете, можно увидеть, как он с легкостью преодолевает каждый уровень.

Следует отметить, что «Тетрис», созданный советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году на компьютере «Электроника-60», остается популярной игрой по всему миру и по сей день.