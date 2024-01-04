Бывший полковник британской армии Бреттон-Гордон выразил мнение о возможном вхождении войск НАТО в Украину

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон выразил мнение о возможном вмешательстве НАТО в Украину в случае дальнейших неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он поделился своими соображениями в интервью TalkTV.

Согласно де Бреттон-Гордону, если украинская армия продолжит сталкиваться с неудачами, НАТО может принять решение о “вступлении в военный конфликт с Россией в ближайшие несколько лет”. Британский эксперт также отметил, что Запад оказал Украине поддержку в различных формах, за исключением введения своих собственных войск.

Де Бреттон-Гордон не исключил возможности пересмотра стратегии Североатлантического альянса (НАТО) в случае дальнейших успехов РФ на мировой арене.

Ранее глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс заявляла, что все партнеры НАТО признают невозможность вступления Украины в альянс. По её мнению, как Украине, так и НАТО предстоит выполнить “масштабную работу”.