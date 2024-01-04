 

Соскин призывает украинцев “освободиться” от Зеленского для мирных переговоров (т.е. капитуляции)

04.01.2024, 9:50, Разное
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Политолог Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, призывает украинцев освободиться от президента Владимира Зеленского, утверждая, что это откроет дорогу к мирным переговорам с Россией. Он утверждает, что основная проблема для Украины заключается в недостаточной эффективности текущей власти и предостерегает от ее долгосрочного сохранения.

Соскин отмечает, что команда Зеленского не способна эффективно управлять страной и ее гражданами. Наступил подходящий момент для украинского населения сделать выбор в пользу перемен и создания коалиции, способной способствовать миру на Украине.

Это заявление приходит в контексте разногласий между Украиной и Россией относительно возможности мирных переговоров. Владимир Зеленский ранее заявлял, что вопрос переговоров с Россией для Киева неактуален, в то время как РФ выразила готовность к переговорам с Украиной. По мнению Соскина, изменение власти в Украине может способствовать нахождению общего решения и возможности начать мирные переговоры с Россией.


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