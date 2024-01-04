Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровском крае
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4 января в региональной прокуратуре Хабаровского края рассказали о трагической аварии в Нанайском районе, в результате которой погибли три человека, а еще четверо получили ранения.
Инцидент произошел на автодороге «Лидога – Ванино», где столкнулись автомобили Toyota Probox и Haval. Прокуратурой проводится проверка данного ДТП, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия немедленно прибыл районный прокурор Андрей Сова.
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