 

Три человека погибли в результате ДТП в Хабаровском крае

04.01.2024, 9:50, Разное
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4 января в региональной прокуратуре Хабаровского края рассказали о трагической аварии в Нанайском районе, в результате которой погибли три человека, а еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел на автодороге «Лидога – Ванино», где столкнулись автомобили Toyota Probox и Haval. Прокуратурой проводится проверка данного ДТП, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия немедленно прибыл районный прокурор Андрей Сова.


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