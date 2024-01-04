Путин утвердил временные изменения в порядке выплат по зарубежным кредитам и еврооблигациям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных изменениях в исполнении обязательств перед иностранными кредиторами и выплате по еврооблигациям. Эти изменения также затрагивают порядок обращения исполнительных документов и принятия обеспечительных мер.

Согласно данному указу, средства и ценные бумаги, находящиеся на счете типа “С”, временно не подлежат обращению взыскания на основе исполнительных документов. Арест и иные обеспечительные меры не могут быть применены к ним.

Важно отметить, что счета типа “И” не подпадают под действие указа и могут быть арестованы по обычному порядку. Эти изменения начнут действовать с момента их официального опубликования.