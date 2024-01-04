«Если Иван Иванов, значит православный» – при следующей переписи населения не будут учитывать атеистов и агностиков

Социологи разработали оригинальный способ сократить до нуля число атеистов и агностиков, выявляемых при каждой переписи населения.

В следующий раз, если гражданин не выбрал конфессию из списка предложенных, ему будут присваивать её автоматически на основании других признаков. Чтобы определить подлинное вероисповедание россиянина, утверждающего, что он «атеист», волонтёры переписи населения обратят внимание на его имя, фамилию, отчество, место рождения и проживания.

– Упрощённо говоря: если Иван Иванов, значит православный, если Магомед Магомедов, значит мусульманин, если Герш Шапиро – здесь тут тоже всё понятно, прости Господи, – пояснил источник. – У нас, напомню, ещё с 2022 года варианты «атеист» и «агностик» исключены из анкет, потому что есть запрос и сверху, и снизу на укрепление традиционных ценностей.

Информацию косвенно подтвердили в Росстате – в ответ на соответствующий журналистский запрос там напомнили, что в России запрещено оскорбление чувств верующих и варианты, нарушающие соответствующий закон, не могут присутствовать в анкетах. В то же время чиновники призвали дождаться переписи, поскольку окончательные решения ещё не приняты. Вполне возможно, что пункт о вероисповедании исключат целиком.

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