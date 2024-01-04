 

Байден зря ставит высокие цели — шансов на переизбрание у него почти нет

04.01.2024, 8:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден признался журналистам, что главной целью на наступивший год для него станет победа на предстоящих президентских выборах — однако достичь её он почти наверняка не сумеет, полагает внештатный обозреватель Fox News Джо Конча. Как напомнил публицист, рейтинги Байдена постоянно падают даже среди сторонников Демпартии — да и там, похоже, поняли, что честная победа им не светит, и потому пытаются заставить Трампа выйти из гонки.

А теперь — обсудим президента Байдена и цель, которую он себе поставил на новый год. Давайте посмотрим.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, какую вы себе поставили цель на новый год?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: На следующий год вернуться в Белый дом.

ЖУРНАЛИСТ: Это всё?

ДЖО БАЙДЕН: Сейчас это — самая главная цель.

И как вам такое, Джо?

ДЖО КОНЧА, внештатный обозреватель Fox News: Что тут скажешь — в нынешних обстоятельствах достичь такой цели, а именно — вернуться в Овальный кабинет, у господина Байдена шансов практически нет.

Его рейтинг по соцопросам продолжает падать; он отстаёт от Дональда Трампа во всех ключевых колеблющихся штатах; большинство американцев — включая и сторонников демократов — не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок. При таких низких рейтингах ещё ни один президент в истории переизбраться не смог. А ведь господин Байден не молодеет. Самый правильный сейчас шаг для него — уйти и дать кому-то ещё возможность добиться выдвижения от Демократической партии.

Этот президент провёл 40 процентов своего срока в отпусках. Для сравнения — средний американец проводит в отпуске 14 дней в год, а этот президент в год отдыхал в десять раз больше. Так что ситуация сейчас уже такова, что он, похоже, просто не в состоянии справляться с президентскими обязанностями.

Судя по всему, он просто не понимает насущных проблем американского народа: цены на повседневные товары по-прежнему остаются слишком высокими, ситуация с насильственными преступлениями вышла из-под контроля в городах под управлением демократов по всей стране, на южной границе США разворачивается уже полномасштабная катастрофа для нацбезопасности, а в нынешний год мы входим на фоне всё более нестабильного положения дел на международной арене.

К несчастью для Демократической партии, запасной план там на такой вот случай, по-видимому, не подготовили: им приходится мириться с этим кандидатом — и, вероятно, именно в этом причина, по которой мы наблюдаем все эти попытки помешать Трампу баллотироваться через суд: видимо, в партии ощущают, что не в силах победить на выборах, а потому хотят одержать верх, добившись для соперника технического поражения.

С нами был Джо Конча, который в честь новогодних праздников просто пышет огнём! Большое вам спасибо — и поздравляем вас и вашу семью с Новым годом!

Дата выхода в эфир 01 января 2024 года.


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