Скотт Риттер – если бы РФ относилась к Европе также, как она к ней, то Европа уже была бы мертва

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Санкции не сработали против России, страна всё ещё торгует своими энергоресурсами, в том числе с Европой. Русские — «самые этичные бизнесмены» в Европе, поскольку честно соблюдают свои обязательства. Европейский союз же ведёт себя некорректно и не выжил бы, если бы Москва решила отнестись к нему также, заявил в интервью Дэнни Хайфону бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Китай же, в свою очередь, ведёт очень грамотную политику и пытается урегулировать конфликты между странами. Например Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: И это сводится к принятым решениям о санкциях против России, которые вызвали обратную реакцию, а также к отказу от российской энергии. Глупый шаг. И будет ещё глупее. Я должен ещё раз подчеркнуть всё то, что Европа сделала с Россией. Вы знаете, что РФ продолжает продавать энергию в Европу?

Почему? Ну, они зарабатывают деньги. Но главная причина в том, что русские действительно уважают свои контракты. Они — поставщики энергии. Они не отказываются от своих контрактов. Но русские — самые этичные бизнесмены в Европе на сегодняшний день, потому что они выполняют свои контрактные обязательства, в то время как Европа просто вытягивает всё, ворует деньги, делает всё неправильно.

Если бы РФ относилась к Европе так, как Европа относится к России, Европа была бы уже на 6 футов под землей (это то же самое, что «быть мёртвым»). С ними было бы покончено. Русские поступают иначе. Китайцы также очень терпеливы. По сути, китайцы — это как очень хорошая няня, имеющая дело с самыми невоспитанными детьми, гигантским детским садом, полным невоспитанных детей.

А китайцы как будто пытаются сказать. Ладно, всем пора вздремнуть, пора поесть. Мы собираемся организоваться. Всё, ребята, приведите себя в порядок. Билли, перестань драться. Я имею в виду, когда я говорю, Билли, прекрати драться. Кто, чёрт возьми, установил мир на Ближнем Востоке? Это была не Америка, не Европа, это были китайцы, которые пришли и сказали: "Иран, Саудовская Аравия, садитесь, творите добро". Это как в хорошем детском саду, где все маленькие дети работают вместе. А китайцы, они идеальны? Нет, никто не идеален.

Но у китайцев есть успешная модель, которую Запад не смог отзеркалить. Европа не может. Опять же, просто удивительно, когда настал момент «прихода к Иисусу» для немецкой автомобильной промышленности, когда они, знаете ли, отсоединились. А мы не можем. Если мы перестанем продавать машины в Китае, мы не заработаем денег. Нам придётся выйти из бизнеса. И уже сейчас немецкие промышленники бегут из Германии, потому что не могут позволить себе цены на энергию. И немецкое правительство сообщило об этом на прошлой неделе. Они не смогут субсидировать расходы на электроэнергию для населения этой зимой. Так что вся страна становится банкротом.

Я молюсь за европейцев, чтобы у нас была ещё одна умеренная зима, потому что если будет холодная, у них будут большие проблемы.

Буквально, у меня только что был интересный разговор с русским армянского происхождения о том, что происходит в Азербайджане, с Арменией и Азербайджаном. И, думаю, не все понимают, что мы близки к тому, чтобы развязать крупную региональную войну, но не между Арменией и Азербайджаном, а между Ираном и Турцией, из-за так называемого Зангезурского коридора.

Он соединяет южный участок земли. Кажется, так называется провинциальный район, но он соединяет Нахичевань, который является азербайджанской территорией, связанной с Турцией и остальной частью Азербайджана. Это армянская часть южной Армении. И турки, и армяне хотят захватить эти земли и соединить их, потому что теперь турки смогут проложить своего рода новый шёлковый путь, соединяющий Турцию через Азербайджан со Средней Азией, и иметь такую связь.

Тем временем русские подписали с иранцами соглашение о северном коридоре, который идёт из РФ через южный Кавказ, через Армению, через Зангезурский коридор, в Иран и до Чехбехара, откуда можно выйти в Индийский океан. И в это было вложено много денег.И вот иранцы сказали, — «если вы закроете Зангезурский коридор, мы начнём войну». А турки и азербайджанцы говорят, — «ну что ж, мы его закроем». Поэтому иранцы перебрасывают туда войска. События развиваются. Единственная страна, которая может остановить это,— Китай.

Почему? Потому что оба коридора выгодны Китаю. Китай уже строит китайско-пакистанский экономический коридор, который спускается вниз и идет… куда? К порту Гвадар? Возможно, я говорю неправильно, но, опять же, это ещё один порт на берегу Индийского океана, и они его строят. Предполагается, что Гвадар будет соединён с Чехбехаром.

Если он будет соединён, русские смогут соединить Чехбехар с Гвадаром, зайти туда, и вот вам прекрасное связующее звено. Китайцы также хотели бы иметь возможность попасть в Турцию, Грецию и другие страны. Поэтому китайцы смотрят на это так, — «эта война — отстой, потому что она, по сути, отрезает оба коридора».

Так что китайцы больше не обращаются к Америке, чтобы сказать: — «Эй, не могли бы вы решить этот вопрос? Могут ли американцы вмешаться?» Кто на этот раз будут взрослыми в комнате, так это китайцы.

Дата выхода в эфир 4 января 2024 года.