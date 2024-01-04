Мнение: О дряни… Зачем Европа приближает свой конец?

Мы зря смеялись над покойным Михаилом Задорновым-юмористом, когда он со сцены произносил неизменное «Ну тупы-ы-ые-е-е», живописую #жизнь на загнивающем Западе. Как теперь выясняется, он ещё и поскромничал в оценках.

Они — хуже, чем тупые.

Просто посмотрите на это. Представитель внешнеполитической службы #ЕС Петер Стано демонстративно отказался осуждать предновогодний ракетный удар ВСУ по Белгороду приведший к многочисленным жертвам среди мирного населения. Хуже того, он ещё и заикнулся о «праве Украины на самооборону» в рамках этой атаки, стопроцентно граничащей с государственным терроризмом.

Тут ведь ещё контекст важен. А еврочиновника прямо спросили, поддерживает ли ЕС целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведённых в странах Сообщества систем залпового огня и кассетных боеприпасов, за поставки которых Киеву через Европейский фонд мира прямо отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля?

В ответ Петер Стано пустился в рассуждения о том, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам о варварском обстреле Белгорода. «Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия», — не моргнув глазом, сказал соврал он.

Браво!

Нет лучшего могильщика Европы, чем такие вот европейские чиновники.

Поясню две важные вещи.

Первое. #Россия наносит удары по военным объектам на территории Украины. Это даже британская разведка признала. В свежем её отчёте, опубликованном на Би-Би-Си, прямо говорится, что главной целью недавней волны ракетных ударов по Украине стала военная #промышленность. Теперь британские военные считают, что #армия России поменяла тактику, поскольку во время предыдущей кампании обстрелов, происходивших зимой прошлого года, нападениям подвергались в основном украинские энергетические объекты. «С очень высокой долей вероятности [можно заключить], что авторы российских военных планов готовятся к долгой военной кампании и понимают возрастающее значение мощностей оборонной индустрии украинской стороны», — сказано в сводке.

Второе. Кассетные боеголовки, в том числе украинской РСЗО «Ольха», из которой ВСУ палили по Белгороду, прямо предназначены для уничтожения живой силы на открытой местности. Там мощности суббоеприпаса не хватит, чтобы преодолеть даже простенький бревенчатый накат над окопом, а площадь поражения поражения составляет 2-3 га. Страшно даже подумать, что было бы, долети эти ракеты до центра Белгорода. Что касается чешских РСЗО «Vampire», то их предельная дальность — 20 км. Поэтому гнилые отмазы, мол, ВСУ имели целью белгородский аэропорт, находящийся в 30 км от границы, не канают сразу. ВСУ целились именно в город и горожан.

И в Евросоюзе это дерьмо — поддерживают!

А потом старик Жозеп Боррель делано удивляется, мол, как же так — во всём мире не верят в «европейские ценности»! И винит во всём успехи «российской пропаганды». Довольно беззубой и аморфной, если быть честными.

ДБ! Да никакой «пропаганды» не надо с такими вот идиотами-подчинёнными, которые пытаются отмазать террористические вылазки подконтрольного Европе киевского Режима™. Ну в том же глобальном Юге не идиоты живут. Они всё происходящее, весь эгоизм, фанаберию и зазнайство коллективного Запада видят онлайн и чувствуют на себе. Потому и делают выбор в пользу России, Китая, БРИКС.

Потому что #право — это когда ты соблюдаешь тобой же декларируемые законы и принципы всегда. А не тогда, когда это выгодно только тебе. И когда происходит всё ровно наоборот, вера в «европейские ценности» рушится сама собой.

Так зачем Европа сейчас своими же руками подрывает всё то, что что поколения её политиков создавали?

—