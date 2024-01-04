Космические итоги 2023 года

По итогам года, доля России в космосе упала с 11,9% в 2022 году до 8,8% в 2023-ом. И это если считать в количестве пусков. Если же считать в килограммах и тоннах (полезной нагрузке), то доля РФ составила всего лишь 3,8% от мировой.

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале карточки с итогами работы в 2023 году. Одно из ключевых достижений – перезапуск лунной программы.

Напомним, зонд «Луна-25» добрался до Луны, но этот полет закончился крушением. Тем не менее, госкорпорация отмечает, что и на подлете к Луне, и уже после выхода на орбиту были сделаны снимки и проведен ряд исследований.

Всего за год было проведено 19 пусков ракет-носителей, в том числе 17 с Байконура. Космодром Восточный за год выполнил три пуска. В прошлом году было 22 запуска, в 2021 – 25.

Частная компания SpaceX в 2023 году совершила рекордные 96 запусков своих ракет-носителей с различной полезной нагрузкой, следует из данных компании. Количество запусков ракет SpaceX возросло на 50% по сравнению с прошлым годом и в три раза по сравнению с 2021 годом.

Последний в текущем году — 96-й запуск был осуществлен в пятницу, когда ракета SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 23 интернет-спутников системы Starlink.

Более трети всех запусков SpaceX с использованием носителей Falcon 9 и Falcon Heavy приходилась на выводы на орбиту космических аппаратов Пентагона, военных ведомств иностранных государств, NASA и различных частных компаний.

SpaceX, в частности, обеспечила в интересах NASA полеты грузовых и пилотируемых кораблей (Cargo Dragon и Crew Dragon) к Международной космической станции и полеты на станцию коммерческих туристов. Кроме того, компанией были проведены испытания разрабатываемой сверхтяжелой лунной ракеты Starship.

Компания за прошедший год с помощью ракеты-носителя Falcon 9 совершила 63 запуска на орбиту мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Компания начиная с 2019 года уже вывела на орбиту уже свыше 5,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Отметим, SpaceX дважды запустила самую мощную в мире из когда-либо построенных ракет (высотой более 120 м и грузоподъемностью свыше 150 т) — Starship для перевозки людей и грузов на Марс. Первый раз совсем неудачно (загорелась еще в пределах атмосферы), на второй раз мегаракета все же вырвалась в космос, но в итоге взорвалась уже там.

Это был важный год и для других компаний, занимающихся космическими полетами. Relativity Space продемонстрировала возможности своих 3D-принтеров, запустив ракету, которая на 85% состояла из напечатанных на них материалов.

Terran 1 успешно отделилась от первой ступени, но не смогла выйти на орбиту. Новая модификация — Terran R — попробует улучшить результат предшественницы.

Blue Origin Джеффа Безоса получила вотум доверия от NASA. В мае она стала второй частной компанией после SpaceX, получившей желанный контракт агентства ($3,4 млрд) на разработку технологий для высадки астронавтов на Луну.

Фирма также получила контракт NASA Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Это означает, что тяжелая орбитальная ракета-носитель New Glenn, разрабатываемая Blue Origin, сможет доставить исследовательский груз на Марс в первом же своем полете, когда он состоится.

Китай в очередной раз продемонстрировал свои инженерные возможности в области точных космических полетов, сообщив, что в июле он достиг орбиты с помощью ракеты, работающей на металоксе, составном жидком топливе из метана и кислорода.

При этом страна опередила несколько американских компаний, пытавшихся вывести на орбиту ракеты, работающие на этом топливе (среди них как раз SpaceX и Blue Origin).

В августе Индия удивила мир, когда стала первой страной, посадившей космический корабль вблизи южного полюса Луны, и всего лишь четвертой страной, когда-либо высаживавшейся на Луну.

Марсоход «Чандраян-3» размером с собаку, запущенный космическим аппаратом через несколько дней после приземления, собрал важную информацию о лунном грунте.

В остальном эксперты отмечают стагнацию на российском и европейском космических рынках. Великобритания предприняла, было, попытку первого запуска с нового космодрома Корнуолл, но Virgin Orbit не смогла выйти на орбиту.

Аналитики также напоминают о кризисе в Европейском космическом агентстве (ЕSА), чье присутствие в космосе сокращается, хотя в самом начале года в Швеции был открыт первый космодром ЕС на материковой части страны (уже за Полярным кругом.

В частном секторе космических полетов стоит отметить первый полет одноступенчатой ракеты Miura-1, разработанной испанской фирмой PLDSpace (на орбиту она, впрочем, тоже не вышла).