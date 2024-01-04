 

Полезные привычки иностранцев, которые стоит перенять россиянам

04.01.2024, 6:10, Новости дня
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Редакция “Дни.ру” привела в данном материале несколько здоровых, продуктивных и полезных привычек из разных уголков мира, которые следует перенять россиянам для более лучшей жизни.

Сиеста (Испания)

Во многих южных странах, включая Испанию, существует традиция дневного отдыха или сиесты. Это короткий перерыв в самое жаркое время дня для восстановления сил. Исследования показывают, что короткий дневной сон может улучшить работоспособность и снизить стресс.

Умеренное потребление алкоголя (Франция)

Французы известны своим умеренным подходом к потреблению алкоголя. Имеется в виду именно умеренное потребление, а не редкое. Во Франции часто пьют небольшое количество вина за ужином, что может быть связано с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренное потребление алкоголя также связывают с социальными преимуществами и улучшением качества жизни. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков вредит здоровью!

Фото: Freepik.com

Ходьба или велосипед вместо автомобиля (Нидерланды)

В Нидерландах очень популярны велосипеды как средство передвижения. Это не только экологично, но и способствует поддержанию физической формы. Регулярная физическая активность снижает риск развития многих заболеваний и улучшает настроение.

Здоровое питание (Япония)

Японская кухня богата рыбой, морепродуктами, овощами и ферментированными продуктами, что способствует долголетию и хорошему здоровью. Включение в рацион большего количества цельных продуктов и свежих ингредиентов может улучшить общее состояние здоровья.

Фото: Freepik.com

Работа по графику (Германия)

Германия известна своей трудовой этикой и стремлением к эффективности. Работа по четко установленному графику и разумное разграничение работы и личной жизни могут помочь предотвратить выгорание и сохранить баланс в жизни.

Сохранение общественных пространств чистыми (Япония, Сингапур)

В Японии и Сингапуре большое внимание уделяется чистоте общественных пространств. Уважение к окружающей среде и ответственность за общие территории способствуют созданию приятной и здоровой среды для всех.

Фото: Freepik.com

Общественная поддержка пожилых людей (Скандинавские страны)

Скандинавские страны славятся своей заботой о пожилых людях, предоставляя им необходимую поддержку и возможности для активного образа жизни. Уделение внимания старшему поколению может укрепить социальные связи и повысить качество жизни общества в целом. Это еще одна полезная привычка, которую можно перенять россиянам.


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