Американцы недовольны внешней политикой США — обеспокоенность выражают 20% населения

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Международные проблемы приобретают всё большее значение для населения США, пишет The Washington Post со ссылкой на новый опрос. Всё больше американцев настаивают на том, что правительство должно уделять больше внимания внешней политике. 20% опрошенных высказали обеспокоенность этим вопросом по сравнению с 5% год назад — 4 из 10 взрослых американцев призвали руководство лучше работать над внешней политикой в 2024 году.



АР

Всё больше американцев считают, что внешняя политика должна стать главным приоритетом США в 2024 году, пишет The Washington Post со ссылкой на новый опрос AP-NORC. В условиях косвенного участия США сразу в двух военных конфликтах, на Украине и в Израиле, а также учитывая растущую угрозу со стороны Китая и хуситов, в этом году в два раза больше американцев подняли тему необходимости пересмотра внешней политики США.

Как отмечает издание, результаты нового опроса указывают на значительный рост обеспокоенности по поводу участия Америки в делах других стран — 20% опрошенных высказали озабоченность этим вопросом по сравнению с 5% год назад. Около 4 из 10 взрослых американцев назвали проблему внешней политики среди тех, над которыми правительство должно работать в следующем году.



По данным опроса, наибольшую тревогу у избирателей вызывает война на Ближнем Востоке — её упомянули 5% опрошенных. Что касается конфликта между Россией и Украиной, его поставили в приоритет 4% американцев — чуть меньше 6% в конце 2022 года.



Наравне с внешней политикой рост беспокойства наблюдается и в отношении пограничного вопроса: согласно опросу, обеспокоенность американцев нелегальной миграцией выросла до 35% по сравнению с 27% в прошлом году. Однако, как отмечает издание, миграция и внешняя политика по-прежнему «не идут ни в какое сравнение с беспокойством по поводу экономики». 76% взрослых американцев заявили, что хотят, чтобы в 2024 году правительство уделяло больше времени вопросам, связанным с экономикой, — этот показатель уже который год стабильно находится на лидирующей позиции.