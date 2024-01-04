Мнение: О скрытой угрозе… Кто ответит за преступные удары?

Мир не ограничивается одной только Украиной или, скажем, Европой или даже странами коллективного Запада, что бы ни нашёптывало по этому поводу воспитанное 1990-ми «западноцентричное» сознание бывшим советским людям. Мир реально велик. И в нём происходят грозные события, возможно, предвестники ещё более грозных.

А словесная перепалка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с французским МИДом, тем более — заочная, это шелуха.

Главное — совсем в другом месте.

В Иране во время траурной процессии на могиле генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани из-за серии взрывов погибли 103 человека. Об этом сообщает агентство IRNA. По его данным, более 170 человек были ранены. Большое количество пострадавших — в тяжёлом состоянии, и врачи не исключат, что число жертв может увеличиться.

Это — теракт, который произошёл в годовщину гибели генерала вследствие удара США четыре года назад. На могилу пришло множество людей почтить иранского героя. И тогда произошло два взрыва с разницей в несколько минут. Бомбы были заложены в сумки, которые стояли у входа на кладбище, их подорвали дистанционно. Причём больше всего погибших — именно от второго взрыва.

#Россия и Турция осудили эту террористическую акцию и выразили соболезнования Ирану. Западные СМИ привычно почти «не заметили» трагедию. Западные лидеры в основном отмолчались.

Но главное — реакция иранской стороны. Она пока довольно сдержанная. Президент Ирана Эбрахим Раиси обтекаемо заявил, что «исполнители и командиры этого трусливого акта вскоре будут выявлены силами безопасности и правопорядка и наказаны за их отвратительные действия». Но пока никаких более-менее конкретных подозрений ни в чей адрес не высказано — ни в американский, ни в израильский, ни в отношении внутренней оппозиции.

Похоже, в Тегеране тщательно обдумывают, кого «назначить» виноватым. И от этого зависит ход событий на Ближнем Востоке в ближайшее время.Могут и спустить на тормозах, кстати. Ещё раз подзакрутить гайки в отношении недовольных, чуть-чуть покромсать оппозицию и на это всё.

Но могут ведь и найти «израильский» след?

И тогда?

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