 

Мнение: О первом сюрпризе от Украины… Загадка на 2024 год?

04.01.2024, 2:30, Разное
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Новый год для РФ и Украины начался на высокой и довольно визгливой ноте воздушных тревог. Такой сценарий развития кризиса в целом предсказывался многими военными экспертами. Ряд из них прогнозировали повторение российских ракетных и дроновых ударов по приоритетным целям на украинской территории. Некоторые также говорили, что Украина в этот раз уже не будет «девочкой для битья» и непременно ответит.

Характер и силу таких ответов почувствовали на себе мирные жители Белгорода в канун Нового года, и это, вероятно, ещё «цветочки».

Тем более, что коллективный Запад подобные удары, граничащие с терактами, уже не только не осуждает хотя бы ритуально, а вполне внятно поддерживает. Тут, по крайней мере, всё ясно. «Загадка» в другом.

Ещё в прошлом году после ракетно-дроновых ударов по объектам военной инфраструктуры в Киеве, Одессе, Харькове и других городах пошли прогнозы скорого «истощения» украинской ПВО. Мол, и ракет там осталось на один-два пуска, и вообще они к маю-июню «закончатся».

Но сейчас вполне видно, что — нет. Худо-бедно, заметная часть российских ракет и дронов по-прежнему сбивается украинскими средствами ПВО. Конечно, не с 99%-й эффективностью, как о том говорят киевские руководители, но всё же явно выше 60%. То есть, какого-то сокрушительного перевеса у России в небе пока не наблюдается. Более того, ПВО Украины оказалась способной решать и нетривиальные задачи на линии боевого соприкосновения. Например, устраивать засады на российские самолёты.

И вообще сейчас выясняется, что украинские силы ПВО, насчитывающие свыше 500 пусковых установок разных типов, от советских С-200 и С-300 до западных IRIS-T и Patriot, вообще-то одни из самых мощных в Европе. И вся эта разномастная коалиция успешно функционирует как более-менее цельная система. И проблем с ракетами — нет. Причём даже для С-300.

Это вот Запад так постарался наладить их производство?

Или то была дезинформационная кампания, одна из многих успешно проведённых Украиной?

А каких ещё ждать «сюрпризов»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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