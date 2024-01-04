От легинсов до сочетания с мини-юбкой в тон: с чем сочетать пальто для поездки за рулем миниатюрным девушкам

В 2024 году в тренде будут укороченные пальто, поэтому представительницы прекрасного пола, которые водят машину, смогут выглядеть модно и стильно. Интересно, что верхняя одежда такого типа изначально приобрела популярность у особ из высших классов, когда они в 1900-х годах сели за руль транспортного средства, которое было открытым. Тогда и вошли в обиход так называемые автомобильные пальто, представляющие собой свободную куртку, застегнутую сверху донизу, чтобы обеспечить комфорт и тепло.

Сегодня пальто для вождения отличаются большим разнообразием фасонов, текстур и цветов. Встречаются как классические строгие варианты, так и элегантные, и вычурные модели фантазийного кроя. При этом выбор короткого пальто может стать проблемой для представительниц женского пола с невысоким ростом. Стилисты рассказывают, с чем сочетать такую вещь, чтобы визуально удлинить фигуру.

С легинсами

Выбирая продуманные сочетания, например комбинируя укороченное пальто с легинсами, вы можете создать иллюзию удлинения ног, тем самым делая свою миниатюрную фигуру визуально выше. А выбор легинсов черного цвета сделает ноги стройнее, подчеркнув естественные контуры вашего тела.

С мини-юбкой

Как отмечают стилисты, некоторые женщины невысокого роста, чтобы удлинить фигуру, надевают юбку, которая длиннее пальто. Но это большая ошибка, которая состоит в том, что таким образом получается не одна, а сразу две горизонтальные линии, которые “режут” фигуру, тем самым не удлиняя, как это было задумано, а, напротив, укорачивая ее. И миниатюрная женщина кажется еще ниже ростом, нежели она есть на самом деле. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, с коротким пальто нужно надевать короткую юбку, которая не выходит за его пределы.

Одинаковый верх и низ

Если с укороченным пальто надеть юбку из такого же материала, того же цвета, это так же, как и сочетания с легинсами и с мини-юбкой, будет удачным шагом. Потому что это создаст иллюзию монолита и тем самым уберет лишнюю горизонтальную линию, которая визуально расширяет фигуру и делает вас ниже ростом. Кроме того, весной 2024 года такие комплекты будут в тренде, а значит, выбрав такой вариант, вы будете находиться на острие моды.

С полуприлегающим платьем

Платье полуприлегающего силуэта – один из видов одежды, которая является основой женского гардероба. Оно также поможет сделать фигуру визуально стройнее, выгодно подчеркивая естественные контуры тела, но не утягивая и не утяжеляя ее. Оно удобно еще и тем, что подойдет и для совсем короткого пальто, доходящего только до бедер, и для более элегантных моделей длиной чуть выше колена или эффектных фасонов до середины икры, если его не застегивать. Тем самым будет создан стильный, современный образ.

С джинсами с высокой посадкой

Откажитесь от широких брюк и брюк свободного кроя и купите облегающие джинсы с высокой посадкой, которая выгодно подчеркнет талию, а ноги будут казаться длиннее. В случае с миниатюрной фигурой чем выше очерчена талия и чем более прямыми являются брюки из денима, тем лучше. Такие джинсы являются как нельзя более уместным элементом капсульного гардероба. Более того, они идеально подойдут к вашему модному пальто, которое вы надеваете для поездки за рулем, независимо от его длины.