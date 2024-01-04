Мнение: 33 миллиона одних прививок!

Вспомнил что я, оказывается, боролся с мировой “вакцинной” еще тогда, когда это еще не стало мейнстримом.

“Послушал интервью с главным санврачом Онищенко на “Эхе Москвы”. Была легкая безумная надежда, что старый прохиндей покается перед народом – мол, не серчайте, люди добрые, попутал бес с этим свиным гриппом, заморочил я вам всем голову ерундой всякой, не держите зла, всё ВОЗ проклятый, у-у, вражины, наживаются на легковерии народном…

Но ни фига, конечно. Наоборот! Старый черт сдержанно себя похвалил – мол, дикими усилиями Роспотребнадзора страшная пандемия H1N1 достигла России на месяц позже – а потом уже просто, что называется, попер целиной. Типа – ну, была не была, все равно врать – так на кой хрен заботиться о правдоподобии? Да и народ еще с 31 декабря, поди, как зенки залил, так еще и не отходил – ему все равно, что слушать…

И начал сыпать цифрами: оказывается, этой осенью доблестные санврачи сделали 33 миллиона (я не шучу, слышал собственными ушами) прививок ОТ ОБЫЧНОГО ГРИППА… Вдумайтесь в цифру: выходит, эти братаны отловили и вкололи дозу “вакцины” каждому четвертому (!!), по сути, россиянину. Какова эффективность профилактической медицины, а? Слезы гордости наворачиваются на глаза! Не пойму только, как же я-то выскользнул из их сетей. Вместе со всей семьей, всеми знакомыми и знакомыми знакомых… Мистика просто!

Но это еще не все. Дальше – круче! Онищенко пел соловьем. Итак, 33 миллиона доз вкатили; был ли эффект? ДА ЕЩЕ КАКОЙ!

Какой же? – робко настаивал интервьюер, обычно хамоватый, но тут на удивление скромный и почтительный Венедиктов. А вот какой: всего, по словам Онищенко, этой осенью переболело гриппом 4 миллиона россиян; но! И тут у Онищенки была заготовлена натуральная информационная бомба. Оказыывается, по мнению Роспотребнадзора, “обычным” гриппом нынче переболели лишь… 3-4% заболевших. Ну, как же: вы ведь не забыли про 33 миллиона прививок?

А что ж оставшиеся 96% – они чем болели? – спросит обалдевший слушатель. – А оставшиеся 96%, – ответит главсанврач, не моргнув глазом – болели в России как раз СВИНЫМ ГРИППОМ!!

Я, как услышал такое, чуть со стула не упал. Вон оно что! Да тут все поголовно, оказывается, свиным гриппом переболели! “А ребята не знают…”

Но тут нам всем повезло, – заключил бодрый Онищенко. – Поскольку свиной грипп протекает легко и переносится отлично, в этот раз эпидемия гриппа прошла легко и спокойно.

Тут к Венедиктов пристал к нему, как банный лист: так сколько ж умерло-то от свиного гриппа? Онищенко вилял и отнекивался, как мог, но наконец Венедиктов его дожал, и тот нехотя признался: 1000 человек. Это на всю Россию. Из всех 140 млн. Из 4-х якобы миллионов заболевших гриппом ВСЕГО.

Думаете, хотя бы тут Онищенко покаялся за всю раздутую неимоверную истерию? Да если бы: спокойно перешел к вопросу, почему он до сих пор ну никак не может разрешить поставки “Боржоми” в Россию” (2010).