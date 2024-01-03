Мнение: Уязвимость Новатэка, норвежский газ вдвое дороже российского и успехи геологоразведки

1. Создать теневой флот газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) России будет значительно сложнее, чем теневой флот для перевозки нефти, на покупку которого потребовалось всего лишь около года. Поэтому главному российскому экспортёру СПГ, Новатэку, предстоят серьёзные испытания. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Коллеги, Новатэк – очень уязвимая к санкциям компания. Прямо очень. Не на уровне “запретят СПГ”, а на уровне “не сможет добыть и доставить” – потому что у Новатэка уже проблемы (жесточайшие и нерешаемые очевидным образом) с получением газовозов для СПГ – как раз из-за санкций против России, и найти простой обход этой проблемы – невозможно и “чёрный флот” газовозов создать невозможно, это – не нефть, где можно за год (даже если ответственные за решение задачи слегка болеют [неумелостью]) найти нужное количество старых танкеров. Лишних газовозов – нет, их вообще дефицит на рынке, это очень высокотехнологичные суда (намного сложнее “плавучих нефтяных бочек”), которым требуется иногда очень сложное облуживание, которые российскому чёрному газовозу не предоставит вообще никто (кстати, непонятно, как Новатэк и Совкомфлот будут обслуживать в долгосрочной перспективе свой действующий флот, но это отдельная история).

Более того, представим себе гипотетическую ситуацию – “ложится” одна из производственных линий СПГ самого Новатэка: вот как они будут чинить всё это оборудование и т.д.? Рынку ещё предстоит осознать глубину проблемы, а государству и Новатэку (вместе с Газпромом, которому развивать СПГ направление прямо очень нужно) ещё предстоит как следует заплатить (и долго потерпеть) за преодоление технологического отставания России в этом секторе – и далеко не факт, что это вообще получится сделать, или что получится сделать качественно, хорошо и эффективно. Возможно, поможет какой-нибудь “добрый” китайский партнёр/покупатель – но финансовые последствия такого технологического содействия могут сильно не понравиться акционерам, у которых, к сожалению, не будет другого выхода кроме как улыбаться, махать, благодарить за то, что хоть что-то хоть как-то работает.

Впрочем, китайские партнёры действительно уже помогли во многом решить проблемы с экспортом (реэкспортом) нашего СПГ. Но фундаментальную проблему создания собственного масштабного флота газовозов ещё предстоит как-то решать. Да, технологии там очень сложные, это понятно. Однако украсть и скопировать уже созданные технологии вполне возможно, равно как и купить из-под полы — вопрос только во времени и в цене. История показывает, что санкции всегда дырявы, а загнанные в угол промышленники демонстрируют обычно настоящие инженерные чудеса.

Таким образом, полагаю, в итоге всё будет нормально — хотя, конечно, на месте акционеров Новатека я бы рекордных прибылей ближайшие годы не ждал.

2. Немцы заключили крупный контракт на поставку газа с главной норвежской нефтегазовой компанией Equinor (прежнее название Statoil изменили под давлением зелёных, чтобы в названии не упоминалась нефть). Норвежцы намереваются теперь покрывать до 33% потребностей немецкой промышленности в газе, что, возможно, им даже удастся, с учётом сокращения и деградации этой самой промышленности.

Цена за русофобию для Германии вполне наглядна (ссылка):



Норвегия зафиксировала для Германии цену на газ вдвое выше прежней российской <…>

Если посчитать стоимость газа для всего объема поставок за 15 лет, без учета изменения цены в последнее пятилетие и взяв текущий курс для пересчета евро в доллары (в них котируется газ на хабе TTF), то 129 млрд куб м норвежцы поставят в Германию газ по цене 422 доллара за тысячу кубометров.

На начало нынешней недели газ в Европе стоил около 380 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, немцы платят норвежцам премию к цене на дату заключения контракта примерно в 10%.

Но куда разительнее сравнение с ценой газа, экспортируемого из России до 2022 года. Так, среднюю цену российского трубопроводного газа для ЕС в 2021 году газета «Ведомости» на основе данных ФТС определила в 274 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в 2020 году она равнялась и вовсе 140 долларам за 1 тыс куб. м.

3. С геологоразведкой нефти и газа в России всё хорошо. Новые месторождения открываются на потоке (ссылка):

За 2023 год в России открыто 30 новых нефтегазовых месторождений. <…>

Самые крупные находятся на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Ожидается, что благодаря сделанным открытиям запасы нефти увеличатся на 470 млн тонн, а запасы газа на 630 млрд тонн.

Крупное месторождение — имени Р.У. Маганова — с запасами более восьми млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа обнаружили специалисты «Лукойла» на шельфе Каспийского моря.

Среднее — имени В.П. Орлова — с 7,5 млн тонн нефти найдено «Газпром нефтью» в Оренбургской области. Помимо вышеперечисленных месторождений были найдены и менее масштабные.

Аналитики рынка подсчитали, что на геологоразведку было потрачено меньше, чем ожидалось: примерно 63 млрд рублей вместо запланированных ранее 78,5 млрд.

Таким образом, идёт своего рода гонка между геологами и бурильщиками: одни ищут, другие выкачивают найденное. Благодаря этому запасы нефти на нашей территории сокращаются достаточно медленно, чтобы нам хватило их на долгие десятилетия.