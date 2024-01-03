Мнение: Cмена настроений на Украине, высылка украинцев из Эстонии и непереименование «Тараса Бульбы»

1. Выходец с Украины пишет на Афтершоке, как за последние два года менялись настроения в его старом круге общения — среди тех, кто пока каким-то причинам решил после 2014 из страны не уезжать (ссылка):



Февраль-март 2022. Это период страха. И за то, что Россия раздавит [Украину] в считанные недели, и что может начаться мировая война. Объём матерных слов в общении и постах в соцсетях превышал 50%. Была реальная паника от непонимания происходящего. И постоянные агрессивные выпады: “русские, выходите на митинги”, “Европа, помоги”, “да что вы пристали со своим Донецком”. Причём последнее – в превентивном порядке. Меня завалили некоторые недородственники нытьём на тему, что нельзя говорить, что это ответка за обстрелы ЛДНР, “это другое”. Пропаганда и так там работала хорошо все эти годы, а в этот период она снесла людям остатки мозгов.

Апрель-август 2022. Период воодушевления. “Нас, украинцев, легко напугать, но как только мы очнёмся, то нас не остановить”. Они реально верили и во всеуслышание обсуждали, как Россия скоро падёт от контрнаступа, будет платить репарации, как у нас заберут Крым, и вообще Кубань, и ещё какие-то там территории. Нежелание России стирать в пыль города и уничтожать мирное население они восприняли как слабость. Ну и пропаганда постаралась, конечно. Все были убеждены, что потери нашей армии невероятно большие, скоро фронт у нас рухнет и всё в таком духе.

Осень-зима 2022/2023. Период сомнений. Вангователи из фейсбуков, тиктоков и бог знает откуда, обещавших быструю победу Украины над Россией, было так много, что люди этого наелись. Начало приходить понимание, что война может продлиться ещё 1-2 года, а то и больше. Не у всех, конечно, но у многих. Нашу мобилизацию пропаганда преподносила как ловлю людей на улицах, попытку скрыть миллионные потери и т.д. (Собственно, что у них сейчас и происходит). Вера в победу в/на б/Украины не угасала, но она уже зиждилась не на волшебных представлениях об особенном украинском духе, а исключительно на картинках поставок западных вундервафель.

Кажется, именно в этот период с Украины свалило больше всего моих знакомых. Ни с кем из них я давно не держал связи, просто узнавал через некоторые чаты и проглядывая страницы в соцсетях. Ещё заметил первые посты с похорон. Кто-то со школы погиб на бахмутском направлении, кто-то с соседней улицы пропал без вести возле Херсона.

Весна-лето 2023. Как вы догадываетесь, это был пик ожиданий. КОНТРНАСТУП. Именно так, заглавными буквами. Если не сейчас, то уже никогда. Люди поняли, что война – это не прикол в новостях. Что когда границы закрыты, а похоронки проходят всё чаще и чаще, и фронт тупо не двигается, это уже страшно. Так и тебя могут, голубчик, поймать прямо на улице и отправить в мясорубку. Это период, когда гопстопы военкомов выросли до такого уровня, что многие перестали выходить на улицу. По 10-20 раз останавливают молодняк, по 2-3 раза даже тех, кто с виду явно не годится в армию. Повезло тем, кому работа давала какие-то квоты. Имеются при себе документы – хорошо, не загребут. Но если чего-то там не было при себе, могли и потянуть без права заехать домой за вещами.

И под конец лета до многих дошло, что им всем [конец]. Именно так, тоже большими буквами. На работе отца половина молодняка уже лежала в сырой земле. На одной из микро-улиц моего городка за неделю пришли три похоронки. Причём одного <…> знал лично, он грозился как-то в универе, что “будет война – буду мочить москалей”. Ну вот, получил что хотел.

Вся бравада из чатов-постов пропала. Напрочь. У людей наступило уныние.

Осень 2023. Уныние в квадрате. Страх, ненависть и уныние, если быть точнее. Ничего перемогоносного от лично знакомых ни разу не услышал и не увидел. Все ругают эту войну, причём начинается ропот в сторону Киева, мол, а почему вы просто не сдались в феврале, и никакой войны бы не было. Хотя таких мало, но тоже есть. Не скажу, что люди просыпаются. Заезженный фразеологизм, смысла в нём не вижу. Люди по-прежнему считают Россию во всём виноватой, многие умники до сих пор верят в сказки про Бучу, насилование детей и прочую чушь. Но они боятся, потому что уже не верят в победу. До них дошло, что война слона против моськи (смотрите на карту и показатели экономики) не может по определению завершиться победой моськи. Даже если моську будут подбадривать чирлидерши другого слона.

И действительно: страна с населением в 25 млн человек и разрушенной экономикой не может вести войну на истощение против страны с населением в 150 млн человек, у которой с экономикой всё в порядке. Полагаю, по мере накопления так называемой усталости от войны, всё большая часть украинцев начнёт этот математический факт осознавать.

2. На Украине намерены рассылать электронные повестки всем, в том числе уехавшим за рубеж (ссылка). В странах, в которых симпатизируют идеям австрийского художника, которого злые русские довели до самоубийства в 1945 году, уже объявили о готовности отлавливать мигрантов и насильно высылать их на Украину (ссылка):



В Эстонии заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации.

Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс <…>: «В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии».

Полагаю, ничего не выйдет — как только первого отловленного беженца посадят в едущий на Украину вагон, все остальные дружно рванут из Прибалтики дальше на Запад, в ту же Германию, например. Германия же принудительно высылать украинцев не будет по внутриполитическим причинам. Власти больших стран Евросоюза не готовы услышать от местных националистов неприятный вопрос: «если вы можете высылать украинцев на верную смерть, почему же вы не высылаете обратно домой всех этих выходцев из Африки и арабских стран?».

3. Виктор Мараховский указывает, что укрофобии в России так и не появилось (ссылка):

Минутка вопросов с той стороны.

– А у вас гостиницу “Украина” переименовали? Нет?

– А у вас была сеть “Тарас Бульба”. Переименовали или закрыли? Как ни то, ни другое

– А у вас хотя бы станцию метро “Киевская”… блин.

– А Киевский вокзал?…

– А борщ по-…?

– Но почему вы ничего не переименовываете?!

– Так мы же полноценные.

Замечу, впрочем, что если бы Сталин не насаждал насильно украинский язык и прочее украинство, возможно, никакого украинского кризиса сейчас и не было бы. Ко всяким культурным центрам других народов я отношусь теперь с большим подозрением — особенно зная, что на финансирование таких центров охотно тратят деньги США.